Yamal gặp vấn đề sức khỏe

Lamine Yamal không thể góp mặt ở buổi tập đầu năm 2026 của Barcelona do tình trạng sức khỏe không ổn.

Yamal gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo Marca, tiền đạo trẻ của đội chủ sân Camp Nou được xác định gặp hiện tượng mệt mỏi toàn thân, buộc ban huấn luyện phải cho anh nghỉ ngơi trong buổi tập đầu tiên của năm 2026 dưới sự chỉ đạo của HLV Hansi Flick.

Dù không ra sân tập, Yamal vẫn có mặt tại trung tâm huấn luyện của CLB để theo dõi và trao đổi cùng đội ngũ y tế. Tình trạng của sao trẻ này không quá nghiêm trọng và khả năng ra sân ở trận derby xứ Catalan cuối tuần vẫn được đánh giá cao, trừ khi xuất hiện diễn biến bất ngờ vào phút chót.

Cuộc chạm trán Espanyol vào ngày 4/1 tại sân Cornella-El Prat được xem là thử thách lớn với Barcelona trong những ngày đầu năm mới. Đội bóng này sẽ phải đối đầu một Espanyol đạt phong độ cao, hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và tràn đầy tự tin sau chuỗi kết quả tích cực.

Với Barcelona, Yamal là nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công, đặc biệt ở những trận đấu giàu tính đối kháng như derby. Ban huấn luyện sẽ theo dõi sát sao thể trạng của cầu thủ sinh năm 2007 trong những ngày tới, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu kịp bình phục, Yamal nhiều khả năng vẫn sẽ là quân bài chiến lược của HLV Flick trong cuộc đại chiến mang tính bước ngoặt này. Sau 18 vòng đấu, CLB chủ sân Camp Nou hiện bỏ cách Real Madrid 4 điểm trên BXH La Liga.

