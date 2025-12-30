Dàn sao đắt nhất thế giới tập hợp thành đội hình 1,39 tỷ euro

|
Tiền đạo Erling Haaland (Man City - 200 triệu euro): Sau khởi đầu có phần chệch choạc, Haaland nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp của trung phong số một thế giới hiện nay. Anh ghi đến 25 bàn chỉ sau 24 trận mùa này.
|
Tiền đạo Kylian Mbappe (Real Madrid - 200 triệu euro): Khi Vinicius, Rodrygo đều sa sút, gánh nặng ghi bàn cho Real đặt cả lên vai tiền đạo sinh năm 1998. Hiện tại, cựu đội trưởng PSG ghi 29 bàn chỉ sau 24 trận.
|
Tiền đạo Lamine Yamal (Barcelona - 200 triệu euro): Sau Lionel Messi, lò La Masia lại trình làng một báu vật. Yamal thậm chí còn chơi bùng nổ hơn cả người tiền nhiệm khi ở cùng lứa tuổi. Hiện tại, sao trẻ sinh năm 2007 là một trong 3 cầu thủ được định giá cao nhất thế giới.
|
Tiền vệ Declan Rice (Arsenal - 120 triệu euro): Rice duy trì phong độ ổn định qua nhiều mùa giải và đang cùng Arsenal đua song mã với Man City tại Premier League mùa này.
|
Tiền vệ Pedri (Barcelona - 140 triệu euro): Tiền vệ sinh năm 2002 cũng là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo trẻ của Barcelona. Cũng như Yamal, Pedri được coi là "bất khả xâm phạm" của CLB chủ sân Camp Nou.
|
Tiền vệ Jude Bellingham (Real Madrid - 160 triệu euro): Phong độ của Bellingham giảm sút phần nào do chấn thương nhưng anh vẫn đứng trong hàng ngũ cầu thủ được định giá cao nhất thế giới.
|
Hậu vệ trái Nuno Mendes (PSG - 75 triệu euro): Mendes là cơn ác mộng của những tiền đạo cánh bởi khả năng đeo bám, tranh chấp cực tốt. Chưa dừng ở đó, ngôi sao của tuyển Bồ Đào Nha còn có khả năng hỗ trợ tấn công đầy ấn tượng.
|
Trung vệ William Saliba (Arsenal - 90 triệu euro): Saliba là trụ cột của Arsenal và đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.
|
Trung vệ Pau Cubarsi (Barcelona - 80 triệu euro): Sao trẻ sinh năm 2007 sở hữu phong cách thi đấu chững chạc và được coi là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của "Blaugrana".
|
Hậu vệ phải Achraf Hakimi (PSG - 80 triệu euro): PSG sở hữu bộ đôi hậu vệ cánh hay nhất thế giới hiện tại. Cả Mendes và Hakimi đều là những ngôi sao toàn diện.
|
Thủ môn Gianluigi Donnarumma (Man City - 45 triệu euro): Với đẳng cấp được chứng minh từ khi còn là một ngôi sao trẻ, Donnarumma ngay lập tức tỏa sáng khi cập bến Etihad và đang là lựa chọn số một của Pep Guardiola cho vị trí trấn giữ khung gỗ.
|
Đội hình đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Transfermarkt.
