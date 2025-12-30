Dàn sao đắt nhất thế giới tập hợp thành đội hình 1,39 tỷ euro

Tiền đạo Lamine Yamal (Barcelona - 200 triệu euro): Sau Lionel Messi, lò La Masia lại trình làng một báu vật. Yamal thậm chí còn chơi bùng nổ hơn cả người tiền nhiệm khi ở cùng lứa tuổi. Hiện tại, sao trẻ sinh năm 2007 là một trong 3 cầu thủ được định giá cao nhất thế giới.