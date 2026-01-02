Tài năng gốc Việt được Barcelona quan tâm

Barcelona chuẩn bị kế hoạch tăng cường hàng công cho mùa giải tới, và cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Camp Nou là Ibrahim Maza.

Barcelona quan tâm đến Maza.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, HLV Hansi Flick đề xuất ban lãnh đạo Barcelona theo đuổi Maza như một phần trong chiến lược trẻ hóa đội hình. Giám đốc Thể thao Deco cùng bộ phận tuyển trạch của CLB đánh giá cao tiềm năng phát triển của cầu thủ sinh năm 2004, xem anh là một trong những gương mặt triển vọng bậc nhất của bóng đá Đức hiện nay.

Dù mới 20 tuổi, Maza đã nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình Leverkusen. Gia nhập đội bóng nước Đức vào mùa hè vừa qua, tiền vệ này tạo dấu ấn nhờ lối chơi tự tin, kỹ thuật và giàu tính đột biến. Maza có thể thi đấu linh hoạt ở vị trí tiền vệ công trung tâm hoặc dạt cánh.

Ở mùa giải hiện tại, Maza ghi được 4 bàn thắng và đóng góp 3 pha kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Giá trị chuyển nhượng của Maza hiện được ước tính vào khoảng 30 triệu euro, mức phí mà Barcelona xem là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Tiền vệ này còn hợp đồng với Leverkusen đến năm 2030.

Trong hệ thống chiến thuật của Barcelona, Maza được kỳ vọng mang lại sự linh hoạt và tốc độ cho hàng công, giúp đội bóng duy trì cường độ pressing cũng như tăng khả năng xuyên phá trước những hàng phòng ngự chơi lùi sâu tại La Liga.

Maza có bố người Algeria và mẹ người Việt Nam. Cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Đức, từng khoác áo các lứa đội trẻ quốc gia này. Tuy nhiên, Maza sau cùng chọn màu áo tuyển Algeria

