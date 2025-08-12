Sesko tuyên chiến Premier League

Benjamin Sesko gửi lời cảnh báo tới các đối thủ Premier League rằng chỉ còn vấn đề thời gian trước khi anh giúp MU trở lại vị thế vốn có.

Sesko khẳng định MU sẽ sớm trở lại.

"Chúng tôi sẽ cải thiện, gắn kết và tiến bộ từng bước một. Đội bóng đang hoàn thiện hơn và chỉ là vấn đề thời gian trước khi MU trở lại đỉnh cao", Sesko tự tin khẳng định. "Đội hình rất chất lượng và ngày càng mạnh, mang lại cho bạn nguồn năng lượng mà bạn muốn hòa mình vào".

Về lý do chọn MU, anh nói: "MU là đội bóng có lịch sử vĩ đại, không thể tin nổi. Đây là một dự án tuyệt vời và tôi nóng lòng bắt đầu. Dĩ nhiên, HLV Ruben Amorim cũng đóng vai trò quan trọng. Ông ấy là một con người tuyệt vời, một HLV giỏi. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất thú vị".

Thần tượng lớn nhất của Sesko là Zlatan Ibrahimovic. Anh dành nhiều năm mày mò xem từng video về huyền thoại Thụy Điển. Ibrahimovic từng có một mùa giải bùng nổ tại Old Trafford trước khi dính chấn thương nặng. Sesko thừa nhận sẽ rất hạnh phúc nếu có thể tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như vậy.

"Khi còn nhỏ, tôi xem anh ấy thi đấu và tìm mọi video trên YouTube. Zlatan thực sự phi thường với tôi. Chúng tôi không có cùng tính cách nhưng tôi thích cách anh ấy chơi, cách anh ấy tận hưởng bóng đá. Tôi cố gắng học hỏi một vài điều từ Zlatan - những cú đá cao, dứt điểm uy lực. Dù khác nhau về lối chơi, tôi luôn cố gắng tái hiện những gì anh ấy làm", Sesko kết luận.

MU trả 75 triệu euro phí chuyển nhượng, chưa gồm phụ phí để sở hữu Sesko. Sau khi hoàn tất thương vụ Sesko, MU được cho là sẽ tìm kiếm thêm một tân binh ở hàng tiền vệ. Carlos Baleba đang nằm trong tầm ngắm của HLV Amorim.