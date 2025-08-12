Thời điểm Sesko đá trận ra mắt MU

MU lên kế hoạch để tiền đạo Benjamin Sesko ra mắt ở trận đại chiến với Arsenal tại vòng 1 Premier League vào ngày 17/8.

Fan MU đặt kỳ vọng vào Sesko.

HLV Ruben Amorim có một tuần đầy đủ để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Andre Onana và Joshua Zirkzee đã trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương, trong khi tân binh Sesko vừa có buổi tập đầu tiên được đánh giá tích cực và đang hòa nhập cùng các đồng đội.

MU dự định cho Sesko ra mắt ở trận gặp Arsenal, nhưng quyết định này phụ thuộc vào những buổi tập. Các cầu thủ "Quỷ đỏ" sẽ trải qua hai buổi tập luyện quan trọng trước khi có một ngày nghỉ, sau đó sẽ có hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Arsenal.

Amorim chia sẻ: “Đây sẽ là một tuần khó khăn vì chúng tôi đã sắp xếp một chương trình tập luyện đầy đủ. Chúng tôi sẽ có hai buổi tập quyết liệt, sau đó sẽ nghỉ một chút và tiếp tục dành hai ngày để suy nghĩ về chiến lược cho trận đấu".

HLV người Bồ Đào Nha sẽ có đủ thời gian để đánh giá khả năng và thể lực của Sesko trước khi đưa ra quyết định về đội hình xuất phát. Hai phương án khác cho vị trí trung phong tại MU là Zirkzee và Mason Mount.

Zirkzee đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân, trong khi Mount được thử sức ở vai trò mới với sự hỗ trợ của hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Arsenal vào ngày 15/8, Amorim sẽ ra thông báo cuối cùng liên quan đến trận ra mắt của Sesko.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.