MU lạc quan có điều kiện

210 triệu bảng cho hàng công mới, lối chơi được rèn giũa kỹ hơn và bầu không khí tích cực tại Carrington. Nhưng khi Premier League khởi tranh, những vấn đề cũ có thể sẽ nhanh chóng quay lại thử thách Ruben Amorim và học trò.

MU đang có những sự chuyển biến rõ rệt.

Bầu không khí tại Manchester United trước trận mở màn gặp Arsenal sẽ diễn ra vào ngày 17/8 là sự pha trộn giữa kỳ vọng và dè chừng. Ruben Amorim có gần một năm để định hình đội bóng, và mùa hè này, ông cùng ban lãnh đạo mạnh tay giải quyết vấn đề nhức nhối nhất: bàn thắng.

Những thay đổi ở MU

Mùa trước, MU rơi xuống vị trí thứ 15 - thành tích tệ nhất sau 51 năm - một phần lớn vì khâu dứt điểm kém. Họ chỉ ghi trung bình 1,2 bàn/trận, xếp hạng 16 Premier League.

Số cú sút trúng đích (4,6/trận) cũng chỉ đứng thứ 12. Chỉ Amad Diallo góp mặt trong top 56 cầu thủ ghi bàn từ tình huống mở, và MU đứng bét bảng về bàn thắng bằng đầu (4). Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội chỉ 8,33% - thấp thứ hai giải, dù tổng số cú sút đứng thứ 7.

Những con số ấy khiến Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, CEO Omar Berrada và đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe hiểu rằng phải thay đổi ngay. Kết quả là 210 triệu bảng được chi cho Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha.

Bộ ba này ghi tổng cộng 58 bàn mùa trước - nhiều hơn cả ba mũi nhọn của Arsenal, Chelsea, Man City hay Tottenham. Đáng chú ý, Cunha và Mbeumo đều nằm trong top 20 cầu thủ tạo cơ hội ở Premier League, và đến sớm để tham gia chuyến du đấu Mỹ.

Bryan Mbeumo được mang về Old Trafford với kỳ vọng nâng cấp chất lượng hàng công.

Nhưng lạc quan phải đi kèm thận trọng. Giai đoạn tiền mùa giải đã cho thấy cả tín hiệu tích cực - như trận thắng Bournemouth 4-1 - lẫn vấn đề quen thuộc. Trận hòa Fiorentina 1-1 phơi bày sự mong manh ở tuyến giữa khi MU pressing cao, cùng điểm yếu cố định chưa khắc phục.

Bruno Fernandes và Amad - hai ngôi sao sáng nhất mùa trước - đều hợp vai trò số 10, nhưng giờ Bruno được kéo xuống đá cặp tiền vệ, còn Amad được thử ở vị trí wing-back phải. Sự sắp xếp này tạo ra bài toán chiến thuật: ai sẽ đá cạnh Bruno khi Manuel Ugarte, Casemiro và Kobbie Mainoo đều chưa ổn định? Không khó hiểu khi MU nhắm Carlos Baleba của Brighton - mẫu tiền vệ có tốc độ, sức mạnh và khả năng gây áp lực cao.

Sơ đồ 3-4-3 của Amorim, khi phòng ngự biến thành 5-2-3, tiềm ẩn rủi ro nếu tuyến pressing đầu bị vượt qua. Trước Arsenal - đội có thể tràn quân vào trung lộ với Zubimendi, Rice, Odegaard và Lewis-Skelly - MU có nguy cơ bị lấn át khi chỉ còn Bruno và một tiền vệ trụ phòng thủ.

Dù vậy, cũng có những điểm sáng. Leny Yoro trưởng thành nhanh ở vị trí trung vệ, Patrick Dorgu mang lại sự cân bằng và đột biến ở cánh trái.

Thể lực toàn đội cải thiện rõ nhờ hệ thống GPS STATSports Apex 2.0, cho phép ban huấn luyện giám sát khối lượng vận động và công khai “bêu tên” những ai không đạt chuẩn. Amorim cũng có nhiều thời gian hơn để rèn chiến thuật khi MU không dự cúp châu Âu - cơ hội để ông áp dụng những buổi tập di chuyển vị trí tỉ mỉ, đưa cầu thủ vào đúng pha bóng mong muốn.

Vấn đề lớn

Tuy nhiên, vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết: sự thiếu mạch lạc trong tấn công và phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc cá nhân. Mùa trước, MU dẫn đầu giải về số đường chuyền thành công ở phần sân nhà (8.845) - con số phản ánh lối chơi chậm, an toàn và ít ý tưởng đột phá. Amorim chưa có ý định bỏ sơ đồ 3-4-2-1, kỳ vọng wing-back tấn công (Dorgu, Amad) cùng tốc độ chuyển trạng thái từ Cunha, Mbeumo và khả năng dứt điểm của Sesko sẽ cải thiện tỷ lệ ghi bàn.

Leny Yoro sẽ là mắt xích quan trọng ở hàng thủ MU.

Nhưng hàng thủ vẫn mong manh, hàng tiền vệ dễ bị xuyên phá, và phong độ thủ môn chưa tạo niềm tin. Những điểm yếu này có thể là cơ hội để Arsenal phá hỏng “khởi đầu mới” mà CĐV “Quỷ đỏ” chờ đợi.

Song, Amorim vẫn tin tưởng: “Tôi cảm nhận sự cải thiện rõ rệt, các chi tiết cần thiết đã có để giúp chúng tôi tốt hơn. Đội bóng trông mạnh mẽ hơn, các tân binh quan trọng đã đến và sự tự tin đang dâng lên”.

Chủ nhật này, MU sẽ đối mặt Arsenal - cũng đang chịu áp lực không nhỏ. Và như câu nói cũ, món ăn ngon hay dở chỉ biết khi thưởng thức. Sân Old Trafford sẽ là nơi kiểm chứng xem lạc quan của “Quỷ đỏ” có đủ sức vượt qua những nỗi lo quen thuộc hay không.