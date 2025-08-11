Giới chủ hành động, MU thay đổi

Manchester United vừa khép lại loạt giao hữu hè bằng trận hòa 1-1 trước Fiorentina hôm 9/8, nhưng tâm điểm không nằm ở tỷ số.

MU đang từng bước thay đổi.

Trên khán đài, bốn tân binh trị giá 200 triệu bảng được giới thiệu trước hơn 65.000 khán giả, như lời khẳng định rằng Manchester United đang bước vào một kỷ nguyên mới dưới bàn tay Sir Jim Ratcliffe. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu, vẫn còn một cơn sóng ngầm - và nó sẽ dâng cao vào chủ nhật này khi Arsenal ghé thăm.

Những cuộc biểu tình của nhóm 1958 sẽ trở lại, lần này với trọng tâm không chỉ là nhà Glazer mà còn nhắm vào chính Ratcliffe, cổ đông thiểu số nhưng nắm quyền điều hành từ Ineos. Băng-rôn “Jim Can’t Fix This” có thể bị cất đi vì thẩm mỹ, nhưng tinh thần phản đối thì vẫn nguyên vẹn. Sự hoài nghi ấy xuất phát từ niềm tin rằng, chừng nào nhà Glazer chưa rời hẳn, mọi thay đổi chỉ là vá víu.

Tuy vậy, không thể phủ nhận 18 tháng qua Ratcliffe đã làm được những điều mà nhà Glazer bỏ qua suốt 20 năm. Chỉ riêng mùa hè này, Man United chi 243 triệu bảng - với Benjamin Sesko (73,7 triệu bảng) là bản hợp đồng lớn nhất, bên cạnh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha để tạo nên một hàng công hoàn toàn mới.

Và không chỉ dừng ở chuyển nhượng, Ineos còn bàn giao trung tâm huấn luyện Carrington mới trị giá 50 triệu bảng, đúng tiến độ và ngân sách - điều mà giới chủ Mỹ đã hứa nhưng chẳng bao giờ làm, để cơ sở này tụt hậu so với Chelsea, Man City, Liverpool hay Tottenham.

Với Ratcliffe, có lẽ sự hiện diện trên khán đài không quan trọng bằng hành động cụ thể. Ông có thể vắng mặt ở trận gặp Arsenal, nhưng những gì đã làm trong mùa hè - bơm tiền, nâng cấp cơ sở vật chất - đã là lời đáp trả rõ ràng với hoài nghi về cam kết của mình.

Trên sân, Ruben Amorim vẫn đang tìm cách ghép các mảnh ghép mới. Trận gặp Fiorentina, ông để Mason Mount đá “số 9 ảo” giữa Mbeumo và Cunha, gạt Rasmus Hojlund sang một bên.

“Chúng tôi gặp khó khi thiếu một trung phong đích thực”, Amorim thừa nhận. “Giờ đã có Sesko, chúng ta sẽ xem”. Câu nói ấy hé mở khả năng tiền đạo người Slovenia sẽ lập tức đá chính trước Arsenal - đội từng coi anh là phương án số 9 lý tưởng.

Sesko là tân binh đáng chú ý nhất của MU hè 2025.

Dù Mbeumo gây ấn tượng mạnh với những quả tạt chân trái xoáy và hiểm, Manchester United vẫn chơi rời rạc, phòng ngự dễ vỡ. Nếu Casemiro ra sân ở Emirates, anh sẽ phải đối đầu một hàng tiền vệ Arsenal sắc sảo và giàu năng lượng. Sự mong manh ấy là vấn đề chưa thể giải quyết trong một tuần, nhưng ít nhất hàng công mới - Sesko, Mbeumo, Cunha - mang lại chút hy vọng rằng CLB sẽ tấn công với tốc độ và sức nặng khác.

Bầu không khí hôm gặp Fiorentina pha trộn giữa tính thương mại và bóng đá. Nhà tài trợ Snapdragon không chỉ đặt tên cho chiếc cúp giao hữu, mà còn cho khách VIP sút luân lưu giữa giờ, rồi yêu cầu cầu thủ thực hiện loạt sút sau trận.

Trước đó, Manchester United thủng lưới sớm vì pha lập công của Simon Sohm, rồi gỡ hòa nhờ pha phản lưới của Robin Gosens. Loạt luân lưu “biểu diễn” sau đó, cả 5 cầu thủ “Quỷ đỏ” đều ghi bàn, với Kobbie Mainoo khép lại chuỗi sút thành công.

Chủ nhật này, khi Arsenal kéo quân tới Old Trafford, áp lực sẽ ở mức cao nhất: chứng minh khoản đầu tư khổng lồ không chỉ là màn trình diễn ngoài sân. Với những gì Ratcliffe đã làm, ông xứng đáng nhận ghi nhận cho sự khởi động nhanh và mạnh. Nhưng để biến thiện cảm thành niềm tin bền vững, Manchester United của Amorim phải trả lời ngay trên sân cỏ - bằng chiến thắng.