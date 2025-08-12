Sesko được ưu ái

Tiền đạo Benjamin Sesko sẽ được mặc số áo 30 anh ưa thích khi còn ở Leipzig, sau khi gia nhập Manchester United.

Sesko có màn ra mắt khán giả Old Trafford cuối tuần qua.

Theo Telegraph, tân binh người Slovenia sẽ được mặc áo số 30 quen thuộc của anh tại RB Leipzig. Số áo này ban đầu được trao cho tân binh Diego Leon, nhưng hậu vệ của MU sau đó đổi sang số 35 để nhường cho bản hợp đồng đắt giá của CLB hè này.

Trước đó, Sesko cũng thích một số khác là 11, nhưng tại MU số áo đó cũng thuộc về Joshua Zirkzee. Phương án để Sesko mặc số 21, số áo anh từng mang khi bắt đầu sự nghiệp với FC Liefering cũng được cân nhắc, nhưng đến cuối cùng, Leon quyết định nhường số áo 30 của mình.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Sesko có thể phải đổi số áo một lần nữa, nếu Rasmus Hojlund rời MU ngay tháng này. Chân sút người Đan Mạch đang mặc áo số 9, và ban lãnh đạo MU muốn Sesko mặc số áo này nếu Hojlund cập bến AC Milan.

Theo Manchester Evening News, Hojlund đã đồng ý chuyển sang khoác áo Milan. Nguồn tin khẳng định hai bên có thể sớm đạt thỏa thuận, dù chưa rõ là thương vụ mua đứt hay cho mượn. "Quỷ đỏ" định giá Hojlund khoảng 30 triệu bảng, trong khi Milan muốn mượn.

Đại diện Serie A được cho là sẽ chi trả toàn bộ lương của Hojlund trong thời gian mượn, kèm khả năng kích hoạt điều khoản mua đứt. Về phần mình, Sesko sẽ có cơ hội làm quen môi trường mới, bằng việc ra sân ở một trận giao hữu kín trong tuần này của MU. Tân binh người Slovenia hoàn toàn có khả năng đá chính từ đầu trong cuộc tiếp đón Arsenal ở vòng mở màn Premier League 2025/26 vào ngày 17/8.