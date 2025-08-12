Nhẫn cầu hôn của Ronaldo khủng cỡ nào

Ronaldo gây chú ý khi tặng chiếc nhẫn đính viên kim cương cỡ lớn cho bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez.

Nhẫn cầu hôn đính kim cương cỡ lớn của Ronaldo dành cho bạn gái.

Rạng sáng 12/8 (giờ Hà Nội), Georgina Rodriguez thông báo đính hôn với bạn trai nổi tiếng Cristiano Ronaldo. "Em đồng ý, bây giờ và mãi mãi", người đẹp sinh năm 1994 chia sẻ.

Ngoài những bình luận chúc phúc, fan còn trầm trò với chiếc nhẫn cầu hôn Ronaldo dành cho bạn gái lâu năm. Kích thước viên kim cương đính trên chiếc nhẫn của Georgina dao động từ 18 đến 22 carat. Trên thị trường, một viên kim cương "cỡ đại" này có giá lên đến 5 triệu euro, tùy màu sắc và độ tinh khiết.

Với mức thu nhập 200 triệu euro mỗi năm tại Saudi Arabia, chưa kể các hoạt động kinh doanh cá nhân, Ronaldo chắc chắn dành cho bạn gái chiếc nhẫn giá trị bậc nhất để kỷ niệm cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina khi đó đang làm nhân viên bán hàng. Ronaldo tình cờ ghé mua đồ và cả hai đã trò chuyện ngắn. Sau đó, họ tái ngộ tại một sự kiện của thương hiệu thời trang khác và bắt đầu hẹn hò.

Mối quan hệ được công khai vào cuối năm 2016 khi cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau ở Disneyland Paris. Từ đó đến nay, Georgina trở thành người bạn đời đồng hành cùng Ronaldo cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình.

Trước khi cầu hôn Georgina, Ronaldo từng qua lại với nhiều cô gái nóng bỏng, có thể kể đến Irina Shayk, Nereida Gallardo, Gemma Atkinson, Paris Hilton,... Tuy nhiên, chỉ Georgina chinh phục được siêu sao sinh năm 1985 do cô chịu lui về hậu trường để chăm sóc con cái.