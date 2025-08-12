Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nhẫn cầu hôn của Ronaldo khủng cỡ nào

  • Thứ ba, 12/8/2025 03:33 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ronaldo gây chú ý khi tặng chiếc nhẫn đính viên kim cương cỡ lớn cho bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez.

Nhẫn cầu hôn đính kim cương cỡ lớn của Ronaldo dành cho bạn gái.

Rạng sáng 12/8 (giờ Hà Nội), Georgina Rodriguez thông báo đính hôn với bạn trai nổi tiếng Cristiano Ronaldo. "Em đồng ý, bây giờ và mãi mãi", người đẹp sinh năm 1994 chia sẻ.

Ngoài những bình luận chúc phúc, fan còn trầm trò với chiếc nhẫn cầu hôn Ronaldo dành cho bạn gái lâu năm. Kích thước viên kim cương đính trên chiếc nhẫn của Georgina dao động từ 18 đến 22 carat. Trên thị trường, một viên kim cương "cỡ đại" này có giá lên đến 5 triệu euro, tùy màu sắc và độ tinh khiết.

Với mức thu nhập 200 triệu euro mỗi năm tại Saudi Arabia, chưa kể các hoạt động kinh doanh cá nhân, Ronaldo chắc chắn dành cho bạn gái chiếc nhẫn giá trị bậc nhất để kỷ niệm cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina khi đó đang làm nhân viên bán hàng. Ronaldo tình cờ ghé mua đồ và cả hai đã trò chuyện ngắn. Sau đó, họ tái ngộ tại một sự kiện của thương hiệu thời trang khác và bắt đầu hẹn hò.

Mối quan hệ được công khai vào cuối năm 2016 khi cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau ở Disneyland Paris. Từ đó đến nay, Georgina trở thành người bạn đời đồng hành cùng Ronaldo cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình.

Trước khi cầu hôn Georgina, Ronaldo từng qua lại với nhiều cô gái nóng bỏng, có thể kể đến Irina Shayk, Nereida Gallardo, Gemma Atkinson, Paris Hilton,... Tuy nhiên, chỉ Georgina chinh phục được siêu sao sinh năm 1985 do cô chịu lui về hậu trường để chăm sóc con cái.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Ronaldo cầu hôn bạn gái

Rạng sáng 12/8, Georgina Rodriguez khoe chiếc nhẫn kim cương là tín vật cầu hôn của Cristiano Ronaldo.

5 giờ trước

Duy Anh

Ronaldo cầu hôn Cristiano Ronaldo Ronaldo Georgina CR7

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

Đọc tiếp

MU lac quan co dieu kien hinh anh

MU lạc quan có điều kiện

20 phút trước 06:00 12/8/2025 Thể thao Thể thao

0

210 triệu bảng cho hàng công mới, lối chơi được rèn giũa kỹ hơn và bầu không khí tích cực tại Carrington. Nhưng khi Premier League khởi tranh, những vấn đề cũ có thể sẽ nhanh chóng quay lại thử thách Ruben Amorim và học trò.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý