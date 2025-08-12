Ronaldo cầu hôn bạn gái

Rạng sáng 12/8, Georgina Rodriguez khoe chiếc nhẫn kim cương là tín vật cầu hôn của Cristiano Ronaldo.

Georgina đăng bức hình đeo nhẫn kim cương, gắn thẻ tài khoản chính thức của Cristiano Ronaldo, kèm dòng chia sẻ: "Em đồng ý, bây giờ và mãi mãi".

Ronaldo cầu hôn thành công bạn gái lâu năm.

Bài đăng của người đẹp gốc Argentina ngay lập tức tạo cơn sốt, thu hút hơn 1,5 triệu lượt tương tác chỉ trong vòng 40 phút. Ở phần bình luận, fan đều gửi lời chúc phúc đến cặp trai tài gái sắc.

Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina khi đó đang làm nhân viên bán hàng. Ronaldo tình cờ ghé mua đồ và cả hai đã trò chuyện ngắn. Sau đó, họ tái ngộ tại một sự kiện của thương hiệu thời trang khác và bắt đầu hẹn hò.

Mối quan hệ được công khai vào cuối năm 2016 khi cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau ở Disneyland Paris. Từ đó đến nay, Georgina trở thành người bạn đời đồng hành cùng Ronaldo cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình.

Georgina đã sinh cho Ronaldo 2 đứa con, đó là Alana Martina, sinh ngày 12/11/2017, là con gái đầu lòng của Georgina và cũng là con chung đầu tiên của cô với Ronaldo, tiếp theo là bé gái song sinh Bella Esmeralda, sinh ngày 18/04/2022. Trong ca sinh này, bé trai song sinh của Bella đã không may qua đời ngay sau khi chào đời.

Ngoài 2 con chung, Georgina cũng chăm sóc và nuôi dưỡng 3 người con khác của Ronaldo từ trước, gồm Cristiano Jr. (2010) và cặp song sinh Eva – Mateo (2017).

Trước đó, Ronaldo nhiều lần gây chú ý khi lỡ miệng gọi bạn gái sinh năm 1994 là "vợ". Động thái này dường như báo hiệu một đám cưới thế kỷ sắp được tổ chức.