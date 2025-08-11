Ronaldo ra tay, Al Nassr có tân binh bom tấn từ Bayern

Al Nassr tiến sát việc sở hữu Kingsley Coman từ Bayern Munich.

Coman (thứ 2 từ trái sang) chuẩn bị gia nhập Al Nassr.

Theo Sky Sports, Al Nassr và Bayern Munich đã đạt thỏa thuận về thương vụ mang tên Kingsley Coman. Ngôi sao người Pháp sẽ cập bến đội bóng thủ đô Riyadh trong vài giờ tới.

Trước đó, Coman đã đồng ý mọi điều khoản cá nhân với Al Nassr. Hợp đồng của anh với đội đứng thứ 3 tại Saudi Pro League sẽ kéo dài 3 năm. Al Nassr sẽ trả cho Bayern khoản phí chuyển nhượng 35 triệu euro.

Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo được cho là đã can thiệp vào vụ chuyển nhượng này. Siêu sao người Bồ Đào Nha đánh giá cao khả năng của Coman và cho rằng anh phù hợp với CLB. Ngôi sao sinh năm 1996 có thể thi đấu tốt ở cả hai cánh, qua đó cùng Ronaldo, Sadio Mane và Joao Felix tạo thành hàng công trong mơ của Al Nassr mùa 2025/26.

Cách đây ít ngày, Al Nassr cũng hoàn tất thương vụ chớp nhoáng Inigo Martinez từ Barcelona. Trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha cập bến sân Al-Awwal Park dưới dạng tự do, sau khi giúp Barca giành cú đúp danh hiệu quốc nội.

Với dàn tân binh chất lượng gồm Coman, Felix, Martinez, Al Nassr thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh danh hiệu với Al Hilal, Al Ittihad và cả ở đấu trường châu lục. Ngày 19/8, Ronaldo và đồng đội sẽ thi đấu trận bán kết Siêu cúp quốc gia với Al Ittihad. Đây là cơ hội để CR7 giành danh hiệu đầu tiên kể từ khi đến Trung Đông.