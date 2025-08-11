Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo ra tay, Al Nassr có tân binh bom tấn từ Bayern

  • Thứ hai, 11/8/2025 17:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Al Nassr tiến sát việc sở hữu Kingsley Coman từ Bayern Munich.

Coman (thứ 2 từ trái sang) chuẩn bị gia nhập Al Nassr.

Theo Sky Sports, Al Nassr và Bayern Munich đã đạt thỏa thuận về thương vụ mang tên Kingsley Coman. Ngôi sao người Pháp sẽ cập bến đội bóng thủ đô Riyadh trong vài giờ tới.

Trước đó, Coman đã đồng ý mọi điều khoản cá nhân với Al Nassr. Hợp đồng của anh với đội đứng thứ 3 tại Saudi Pro League sẽ kéo dài 3 năm. Al Nassr sẽ trả cho Bayern khoản phí chuyển nhượng 35 triệu euro.

Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo được cho là đã can thiệp vào vụ chuyển nhượng này. Siêu sao người Bồ Đào Nha đánh giá cao khả năng của Coman và cho rằng anh phù hợp với CLB. Ngôi sao sinh năm 1996 có thể thi đấu tốt ở cả hai cánh, qua đó cùng Ronaldo, Sadio Mane và Joao Felix tạo thành hàng công trong mơ của Al Nassr mùa 2025/26.

Cách đây ít ngày, Al Nassr cũng hoàn tất thương vụ chớp nhoáng Inigo Martinez từ Barcelona. Trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha cập bến sân Al-Awwal Park dưới dạng tự do, sau khi giúp Barca giành cú đúp danh hiệu quốc nội.

Với dàn tân binh chất lượng gồm Coman, Felix, Martinez, Al Nassr thể hiện rõ tham vọng cạnh tranh danh hiệu với Al Hilal, Al Ittihad và cả ở đấu trường châu lục. Ngày 19/8, Ronaldo và đồng đội sẽ thi đấu trận bán kết Siêu cúp quốc gia với Al Ittihad. Đây là cơ hội để CR7 giành danh hiệu đầu tiên kể từ khi đến Trung Đông.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Vinicius đòi hợp đồng ‘lịch sử’ ngang Ronaldo

Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang nóng hơn bao giờ hết khi ngôi sao người Brazil yêu cầu một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ ngang tầm kỷ lục của Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao.

10 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng hè Cristiano Ronaldo Al Nassr Al-Ittihad Saudi Pro League Felix Joao Felix

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

Đọc tiếp

Neymar chua het thoi hinh anh

Neymar chưa hết thời

26 phút trước 19:12 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Neymar chứng minh đẳng cấp và phong cách chơi bóng đầy ngẫu hứng của anh chưa mất đi khi giúp Santos ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Cruzeiro trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 19 Serie A Brazil.

'Cung Viet Nam tien buoc': Lan toa nhung gia tri chua tung co tien le hinh anh

'Cùng Việt Nam tiến bước': Lan tỏa những giá trị chưa từng có tiền lệ

31 phút trước 19:07 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Chiều 11/8, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức Họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý