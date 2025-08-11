Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang nóng hơn bao giờ hết khi ngôi sao người Brazil yêu cầu một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ ngang tầm kỷ lục của Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao.

Vinicius đòi hợp đồng ‘lịch sử’ ngang Ronaldo.

Theo The Athletic, quá trình đàm phán giữa đôi bên chững lại vì mức lương mà Vinicius mong muốn - khoảng 30 triệu euro/năm - vượt xa trần lương 20 triệu euro/năm của Real Madrid, mức mà Kylian Mbappe đang nhận. Đây cũng là con số chưa từng có tại Bernabeu ngoài Ronaldo, và kèm theo đó là một “khoản thưởng gia hạn” đặc biệt mà CR7 cũng chưa từng được hưởng.

Real Madrid lo ngại việc phá vỡ cấu trúc lương sẽ tạo tiền lệ xấu, nhất là khi bài học quỹ lương phình to của Barcelona vẫn còn nguyên giá trị. Không chỉ vấn đề tài chính, phong độ của Vinicius thời gian qua cũng khiến ban lãnh đạo băn khoăn.

Nguồn tin cho biết HLV Xabi Alonso từng định loại anh khỏi đội hình đá bán kết FIFA Club World Cup 2025 gặp PSG, chỉ thay đổi kế hoạch khi Trent Alexander-Arnold chấn thương. Ngay cả khi được đá chính, Vinicius vẫn phải dạt sang cánh phải, nhường vị trí sở trường bên trái cho Mbappé và trung phong cho Gonzalo García.

Dù Alonso khó để Vinicius ngồi dự bị khi mùa 2025/26 khởi tranh, chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng học trò cần cải thiện phong độ và không còn “bất khả xâm phạm” như trước.

Vinicius sẽ có cơ hội khẳng định giá trị của mình khi Real Madrid tiếp Osasuna ở trận mở màn La Liga ngày 19/8 - thời điểm có thể quyết định cả vị thế lẫn tương lai của anh ở Bernabeu.