Welbeck thành trò hề trên chấm phạt đền

Tiền đạo của Brighton có hai khoảnh khắc đáng quên tại sân London Stadium, khi sút hỏng quả phạt đền theo phong cách Panenka, rồi sau đó tiếp tục để bóng chạm tay, khiến đội nhà chịu một quả phạt đền.
Phút 32, tiền đạo 35 tuổi của Brighton thực hiện thành công một quả phạt đền, giúp đội khách gỡ hòa 1-1 chỉ bốn phút sau bàn mở tỷ số sớm của Jarrod Bowen bên phía West Ham.
Welbeck tiếp tục được giao trọng trách thực hiện quả phạt đền ở phút 36 sau khi Lucas Paqueta kéo ngã Lewis Dunk trong vòng cấm. Nhưng lần thực hiện thứ hai của anh tệ hơn rất nhiều, thậm chí trở nên xấu hổ hơn khi cú Panenka của anh đưa bóng bay lên dội xà ngang.
Thậm chí sau khi bóng bật ra, Welbeck còn lúng túng vung chân trượt khi đá bồi. Nếu Welbeck ghi bàn ở pha bóng đó, Brighton đã sớm vươn lên dẫn 2-1.
Sau đó ít phút, Welbeck suýt tiếp tục thành tội đồ khi để bóng chạm tay ở cuối hiệp một, dẫn đến việc tặng cho West Ham một quả đá phạt nguy hiểm.
Nhiều CĐV trên mạng xã hội chỉ trích Welbeck, cho rằng pha đá phạt đền theo kiểu panenka của tiền đạo người Anh quá cẩu thả và thật đáng xấu hổ. Một CĐV Brighton bức xúc: “Đội nhà chơi tệ suốt mùa này, thế nhưng Welbeck nghĩ rằng anh ta có thể sút panenka phạt đền khi tỷ số đang 1-1 hay sao. Anh ta nghĩ mình là ai?".
Đêm thi đấu đáng quên của Welbeck kết thúc với kết quả hòa 2-2 của Brighton. May cho anh là sang hiệp hai, đội khách vẫn tìm được bàn gỡ để thoát thua trên sân West Ham.
