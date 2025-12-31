Welbeck thành trò hề trên chấm phạt đền

Nhiều CĐV trên mạng xã hội chỉ trích Welbeck, cho rằng pha đá phạt đền theo kiểu panenka của tiền đạo người Anh quá cẩu thả và thật đáng xấu hổ. Một CĐV Brighton bức xúc: “Đội nhà chơi tệ suốt mùa này, thế nhưng Welbeck nghĩ rằng anh ta có thể sút panenka phạt đền khi tỷ số đang 1-1 hay sao. Anh ta nghĩ mình là ai?".