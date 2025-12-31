Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Welbeck thành trò hề trên chấm phạt đền

  • Thứ tư, 31/12/2025 06:37 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Rạng sáng 31/12, Danny Welbeck từ người hùng trở thành tội đồ khi Brighton hòa 2-2 trên sân West Ham ở vòng 19 Premier League.

Danny Welbeck anh 1

Tiền đạo của Brighton có hai khoảnh khắc đáng quên tại sân London Stadium, khi sút hỏng quả phạt đền theo phong cách Panenka, rồi sau đó tiếp tục để bóng chạm tay, khiến đội nhà chịu một quả phạt đền.

Danny Welbeck anh 2

Phút 32, tiền đạo 35 tuổi của Brighton thực hiện thành công một quả phạt đền, giúp đội khách gỡ hòa 1-1 chỉ bốn phút sau bàn mở tỷ số sớm của Jarrod Bowen bên phía West Ham.

Danny Welbeck anh 3

Welbeck tiếp tục được giao trọng trách thực hiện quả phạt đền ở phút 36 sau khi Lucas Paqueta kéo ngã Lewis Dunk trong vòng cấm. Nhưng lần thực hiện thứ hai của anh tệ hơn rất nhiều, thậm chí trở nên xấu hổ hơn khi cú Panenka của anh đưa bóng bay lên dội xà ngang.

Danny Welbeck anh 4

Thậm chí sau khi bóng bật ra, Welbeck còn lúng túng vung chân trượt khi đá bồi. Nếu Welbeck ghi bàn ở pha bóng đó, Brighton đã sớm vươn lên dẫn 2-1.
Danny Welbeck anh 5

Sau đó ít phút, Welbeck suýt tiếp tục thành tội đồ khi để bóng chạm tay ở cuối hiệp một, dẫn đến việc tặng cho West Ham một quả đá phạt nguy hiểm.

Danny Welbeck anh 6

Nhiều CĐV trên mạng xã hội chỉ trích Welbeck, cho rằng pha đá phạt đền theo kiểu panenka của tiền đạo người Anh quá cẩu thả và thật đáng xấu hổ. Một CĐV Brighton bức xúc: “Đội nhà chơi tệ suốt mùa này, thế nhưng Welbeck nghĩ rằng anh ta có thể sút panenka phạt đền khi tỷ số đang 1-1 hay sao. Anh ta nghĩ mình là ai?".

Danny Welbeck anh 7

Đêm thi đấu đáng quên của Welbeck kết thúc với kết quả hòa 2-2 của Brighton. May cho anh là sang hiệp hai, đội khách vẫn tìm được bàn gỡ để thoát thua trên sân West Ham.

HLV Maresca bỏ họp báo

Rạng sáng 31/12, HLV Enzo Maresca không tham dự buổi họp báo sau khi Chelsea bị Bournemouth cầm hòa 2-2 trên sân nhà.

9 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Bien dong nhan su o U23 Viet Nam hinh anh

Biến động nhân sự ở U23 Việt Nam

17 phút trước 14:09 31/12/2025

0

HLV Kim Sang-sik quyết định điều chỉnh nhân sự khi thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai, trong khi tiền đạo Thanh Nhàn tiếp tục được theo dõi sát sao vì tổn thương cơ bắp.

MU di lui vi mot quyet dinh sai hinh anh

MU đi lùi vì một quyết định sai

1 giờ trước 13:00 31/12/2025

0

Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

Arsenal gui loi tuyen bo cho cuoc dua vo dich hinh anh

Arsenal gửi lời tuyên bố cho cuộc đua vô địch

2 giờ trước 12:00 31/12/2025

0

Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành: lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

Tường Linh

Ảnh: Reuters.

Danny Welbeck Danny Welbeck Brighton

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý