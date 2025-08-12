Vinicius đàm phán với Man City

Man City bất ngờ chuyển hướng sang Vinicius khi biết tin cầu thủ này đang bất mãn với Real Madrid.

Vinicius đứng trước viễn cảnh sang Premier League.

Tương lai của Vinícius Junior tại Real Madrid đang đứng trước bước ngoặt lớn. Theo Fichajes, Manchester City đã bắt đầu liên hệ với ngôi sao chạy cánh người Brazil nhằm thăm dò khả năng chiêu mộ anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang gấp rút tìm người thay thế Savinho, cầu thủ chuẩn bị gia nhập Tottenham. Ban đầu, Man City chú ý đến Rodrygo Goes, nhưng tình hình hợp đồng đầy bất ổn của Vinicius đã biến anh thành mục tiêu hàng đầu.

Hợp đồng hiện tại của Vinícius với Real Madrid kéo dài đến mùa hè 2027. Tuy nhiên, lời đề nghị gia hạn mới nhất từ phía “Los Blancos” không đáp ứng được kỳ vọng cả về lương thưởng lẫn cam kết vai trò trên sân. Điều này khiến cầu thủ 24 tuổi cân nhắc các lựa chọn khác, đồng thời thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB lớn như Liverpool, Arsenal và Chelsea.

Dù đang đối diện với 115 cáo buộc vi phạm Luật Công bằng Tài chính, Manchester City vẫn sẵn sàng chi đậm cho thương vụ này. Sự ra đi của Jack Grealish sang Everton và việc bán Savinho càng khiến đội bóng áo xanh cần bổ sung gấp chất lượng cho hành lang cánh trái.

Mùa trước, Vinícius ghi 22 bàn và kiến tạo 19 lần, nhưng màn phối hợp với tân binh Kylian Mbappe chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng. Theo giới chuyên môn, vấn đề nằm ở khả năng ra quyết định trong những thời điểm then chốt, khiến tân HLV Xabi Alonso có thể không quá phản đối nếu nhận được lời đề nghị chuyển nhượng khổng lồ.