Vì sao Man City quyết 'chơi lớn' với Rodrygo

  • Thứ ba, 12/8/2025 07:11 (GMT+7)
Manchester City đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Rodrygo Goes của Real Madrid, và cực kỳ nghiêm túc trong việc ra mức giá cao cho chân sút người Brazil.

Nếu thương vụ thành công, Rodrygo sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Manchester City.

Theo AS, HLV Pep Guardiola xem Rodrygo là mục tiêu hàng đầu để tăng cường hàng công, đặc biệt khi đội bóng đối mặt với nguy cơ mất ba cầu thủ tấn công: Jack Grealish (sang Everton dưới dạng cho mượn), James McAtee (chuyển đến Nottingham Forest với giá 35 triệu euro), và Savinho (được Tottenham theo đuổi với giá 50 triệu euro).

Ban đầu, Man City không có ý định mua Rodrygo vì chi phí đắt đỏ. Nhưng việc cả Grealish, James McAtee và Savinho có thể rời đi trong tháng này khiến CLB chủ sân Etihad thay đổi ý định.

Thương vụ Rodrygo hứa hẹn rất tốn kém, khi Real Madrid chỉ để cầu thủ ra đi với mức phí khoảng 100 triệu euro. Bản thân Rodrygo cũng đòi lương lên tới 300.000 euro/tuần tại CLB mới. Tuy nhiên, việc bán McAtee và Savinho với tổng giá trị khoảng 85 triệu euro, đồng thời tiết kiệm khoảng 400.000 euro tiền lương/tuần từ ba cầu thủ (tính cả Grealish), sẽ giúp Man City chi lớn cho Rodrygo.

Theo Football Espana, Real Madrid không cản trở Rodrygo rời đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp và cầu thủ bày tỏ mong muốn ra đi. Manchester City đã mở các cuộc tiếp xúc với người đại diện của Rodrygo và Real Madrid để hiểu rõ tình hình, với kế hoạch đề xuất một gói chuyển nhượng gồm 80 triệu cố định cộng 20 triệu euro phụ phí.

Về phần mình, Rodrygo ưu tiên chuyển đến Premier League và cũng rất háo hức với việc được làm việc cùng Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha cũng tin rằng khả năng dứt điểm và sự sáng tạo từ Rodrygo rất phù hợp với lối chơi của Manchester City.

