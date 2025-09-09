Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal chao đảo vì chấn thương

  • Thứ ba, 9/9/2025 11:00 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Chỉ sau 3 vòng Premier League, Arsenal đối mặt với một cơn khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khiến HLV Mikel Arteta đau đầu.

Arteta liên tiếp mất trụ cột ở giai đoạn đầu mùa.

Arsenal bước vào tháng 9 với một nghịch lý đầy thử thách. Hè này, ban lãnh đạo chi hơn 250 triệu bảng để mang về loạt tân binh chất lượng, xây dựng đội hình được xem là mạnh và dày nhất kể từ khi Mikel Arteta nắm quyền. Nhưng khi mùa giải mới chỉ vừa khởi động, những cơn bão chấn thương ập đến khiến “Pháo thủ” chao đảo.

Bukayo Saka, Kai Havertz và William Saliba - ba cái tên giữ vai trò trục xương sống - lần lượt rời sân cỏ vì vấn đề thể trạng. Ben White cùng Christian Norgaard vắng mặt trong chuyến làm khách tại Anfield cuối tháng 8, còn Martin Odegaard và Leandro Trossard buộc phải ngồi dự bị. Nghĩa là Arsenal có thể mất tới 5 trụ cột quan trọng ngay giai đoạn đầu mùa giải, đúng lúc lịch thi đấu dày đặc nhất.

Trong tháng 9, thầy trò Arteta sẽ lần lượt gặp Nottingham Forest ở Premier League, hành quân tới Tây Ban Nha đối đầu Athletic Bilbao tại Champions League, ra sân ở Carabao Cup trước Port Vale, rồi bước vào hai trận đại chiến với Man City và Newcastle. Đây là chuỗi trận đủ sức định hình tham vọng vô địch, đồng thời cũng là thước đo bản lĩnh thật sự của Arsenal.

Khác với những mùa giải trước, Arteta khó có thể bào chữa cho việc thiếu chiều sâu lực lượng. Đội bóng thành London đã bổ sung tới 8 tân binh, trong đó Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Piero Hincapie, Cristhian Mosquera và Noni Madueke đều sẵn sàng đá chính.

'Bao chan thuong' anh 1

William Saliba chấn thương khiến Arsenal gặp khó.

Lợi thế của Arsenal là vẫn giữ được sự chắc chắn ở hàng thủ, nguy hiểm trong các tình huống cố định và chỉ chịu thua Liverpool sau siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai.

Vấn đề đặt ra: liệu Arteta có đủ khả năng xoay chuyển tình thế và tận dụng tối đa những quân bài mới để giữ Arsenal trong cuộc đua? Nếu vượt qua tháng 9 với kết quả tích cực, HLV người Tây Ban Nha sẽ củng cố niềm tin và xua tan những lo lắng từ khán giả.

Nhưng chỉ cần thêm vài cú sảy chân, khoảng cách với Liverpool của Arne Slot có thể nới rộng, và sức ép đặt lên vai Arteta sẽ khủng khiếp hơn bao giờ hết. Tháng 9 vì thế không chỉ là một giai đoạn thi đấu, mà còn là bài kiểm tra then chốt cho tham vọng của Arsenal - và cho bản lĩnh cầm quân của Arteta.

Minh Nghi

'Bão chấn thương' 'Bão chấn thương' Arsenal Arteta

