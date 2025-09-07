Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin dữ ập tới Arsenal

  Chủ nhật, 7/9/2025 05:54 (GMT+7)
Arsenal sẽ thiếu vắng William Saliba khoảng 4 tuần, sau khi trung vệ người Pháp dính chấn thương trong trận thua Liverpool hôm 31/8.

Saliba sẽ nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng.

Theo L'Equipe, Saliba phải nghỉ thi đấu một tháng do chấn thương mắt cá gặp phải ngay đầu trận tại Anfield. Saliba cũng vắng mặt trong đợt tập trung của đội tuyển Pháp trong tháng 9. Trước đó, Arteta tiết lộ chấn thương của Saliba thực sự xảy ra trong lúc khởi động, trước khi anh được phép ra sân đá chính.

"HLV người Tây Ban Nha có lẽ giờ đây sẽ phải hối tiếc", Goal nhận định. "Sau thất bại 0-1 trước nhà vô địch đương kim vô địch tại Anfield, việc mất một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong thời gian dài sẽ là cú sốc khó nuốt trôi với Arsenal".

Saliba hy vọng kịp trở lại cho chuyến làm khách tới sân Newcastle vào ngày 28/9 hoặc trận tiếp Olympiacos tại Emirates 3 ngày sau đó. Anh sẽ bỏ lỡ những trận quan trọng, gồm cuộc đối đầu Man City và trận mở màn Champions League gặp Athletic Bilbao.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Arsenal lần lượt ký hợp đồng với Cristhian Mosquera và Piero Hancapie như phương án dự phòng. Một trong hai cầu thủ này có thể ra sân thay thế Saliba trong thời gian tới.

Saliba từng nghỉ dài hạn ở mùa 2022/23 do chấn thương lưng, qua đó khiến Arsenal mất ngôi đầu vào tay Man City trong những tuần cuối. Cổ động viên Arsenal hy vọng nỗ lực của Arteta trong việc củng cố đội hình hè này giúp CLB tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ chấn thương của Saliba.

Gyokeres phải ra tòa sau khi báo chí điều tra một vụ nổ súng

Tiền đạo của Arsenal, Viktor Gyokeres, vừa bị kéo vào một vụ kiện đình đám tại Thụy Điển. Chân sút này gặp rắc rối với vụ kiện của người đại diện và sẽ phải ra tòa.

14 giờ trước

Arsenal gạt ngôi sao 45 triệu bảng khỏi Champions League

Arsenal vừa công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng bảng Champions League, trong đó có sự xuất hiện của tài năng trẻ 15 tuổi Max Dowman, nhưng một ngôi sao lớn đã bị loại bỏ.

16:01 4/9/2025

Thống kê thảm họa của Gyokeres

Tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal có một ngày thi đấu không thành công trong trận thua 0-1 trước Liverpool ở vòng 3 Premier League hôm 31/8.

05:50 1/9/2025

