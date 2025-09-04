Arsenal gạt ngôi sao 45 triệu bảng khỏi Champions League

Arsenal vừa công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng bảng Champions League, trong đó có sự xuất hiện của tài năng trẻ 15 tuổi Max Dowman, nhưng một ngôi sao lớn đã bị loại bỏ.

Jesus sẽ vắng mặt tại vòng bảng Champions League.

HLV Mikel Arteta chốt danh sách đội hình dự Champions League chỉ ít ngày sau khi lịch thi đấu được công bố. Và quyết định táo bạo nhất của ông là trao cơ hội cho Dowman - cầu thủ tuổi teen đã gây ấn tượng mạnh bằng những lần vào sân từ ghế dự bị kể từ khi ra mắt Premier League đầu mùa giải này.

Tuy nhiên, trong danh sách lại vắng mặt Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil, bản hợp đồng trị giá 45 triệu bảng từ Man City năm 2022, vẫn chưa thể trở lại thi đấu sau chấn thương dây chằng chéo trước gặp hồi tháng 1. Dù vậy, anh được trông thấy tập hồi phục trên sân cỏ vào tháng trước.

Trái lại, Kai Havertz - người vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối - vẫn có tên trong danh sách đăng ký. Toàn bộ 8 tân binh mà Arsenal chiêu mộ trong mùa hè cũng đều được điền tên.

Một vài cái tên đáng chú ý khác không góp mặt là Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly. Tuy nhiên, cả hai vẫn có thể ra sân ở mọi trận đấu thông qua “Danh sách B” – cơ chế của UEFA cho phép đăng ký không giới hạn số lượng cầu thủ U21, miễn là họ đáp ứng đủ điều kiện.

Theo quy định của UEFA, cầu thủ nằm trong diện “List B” phải “sinh từ ngày 1/1/2004 trở đi và đã đủ điều kiện thi đấu cho CLB đó liên tục trong hai năm kể từ sinh nhật thứ 15”.

Danh sách cầu thủ Arsenal Thủ môn: David Raya, Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford Hậu vệ: William Saliba, Cristhian Mosquera, Ben White, Piero Hincapie, Gabriel, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori Tiền vệ: Martin Odegaard, Eberechi Eze, Christian Norgaard, Leandro Trossard, Noni Madueke, Mikel Merino, Kai Havertz, Martin Zubimendi, Declan Rice, Max Dowman Tiền đạo: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres