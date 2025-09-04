Thần đồng 15 tuổi của Arsenal gây ngỡ ngàng

Max Dowman tạo nên dấu ấn lịch sử trong sự nghiệp khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho tuyển U19 Anh hôm 3/9.

Dowman thắng tiến mạnh mẽ trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia.

Dowman vào sân ở phút 70 trong chiến thắng 2-0 của U19 Anh trước U19 Ukraine tại sân Pinatar Arena. Với 15 tuổi, 8 tháng và 3 ngày, Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra mắt U19 Anh. Đây là bước nhảy vọt khi trước đó thần đồng của Arsenal chỉ thi đấu cho các đội U16 và U17.

Dowman hứa hẹn sẽ có thêm cơ hội ra sân khi thầy trò HLV Will Antwi tiếp tục hành trình chuẩn bị cho Giải vô địch U19 châu Âu sắp tới, với 3 trận giao hữu diễn ra tại Murcia, Tây Ban Nha trong tháng này.

Dowman cũng được Arsenal điền tên vào danh sách 23 cầu thủ dự Champions League 2025/26. Nếu ra sân tại đấu trường danh giá trước sinh nhật lần thứ 16 vào ngày 31/12, Dowman sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Champions League, phá vỡ kỷ lục của Youssoufa Moukoko ở tuổi 16 và 18 ngày.

Tài năng trẻ này chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc chạy cánh. Anh có lần đầu ra mắt Premier League trong trận thắng Leeds United 5-0 hôm 23/8. Dowman vào sân phút 64 và lập tức tạo khác biệt bằng pha bóng giúp Arsenal được hưởng phạt đền.

Vì còn quá trẻ, Dowman phải có người giám hộ khi thi đấu và không được phép dùng chung thay đồ với đội một theo quy định bảo vệ trẻ em của FA.