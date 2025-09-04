Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thần đồng 15 tuổi của Arsenal gây ngỡ ngàng

  • Thứ năm, 4/9/2025 06:47 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Max Dowman tạo nên dấu ấn lịch sử trong sự nghiệp khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho tuyển U19 Anh hôm 3/9.

Dowman thắng tiến mạnh mẽ trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia.

Dowman vào sân ở phút 70 trong chiến thắng 2-0 của U19 Anh trước U19 Ukraine tại sân Pinatar Arena. Với 15 tuổi, 8 tháng và 3 ngày, Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra mắt U19 Anh. Đây là bước nhảy vọt khi trước đó thần đồng của Arsenal chỉ thi đấu cho các đội U16 và U17.

Dowman hứa hẹn sẽ có thêm cơ hội ra sân khi thầy trò HLV Will Antwi tiếp tục hành trình chuẩn bị cho Giải vô địch U19 châu Âu sắp tới, với 3 trận giao hữu diễn ra tại Murcia, Tây Ban Nha trong tháng này.

Dowman cũng được Arsenal điền tên vào danh sách 23 cầu thủ dự Champions League 2025/26. Nếu ra sân tại đấu trường danh giá trước sinh nhật lần thứ 16 vào ngày 31/12, Dowman sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Champions League, phá vỡ kỷ lục của Youssoufa Moukoko ở tuổi 16 và 18 ngày.

Tài năng trẻ này chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc chạy cánh. Anh có lần đầu ra mắt Premier League trong trận thắng Leeds United 5-0 hôm 23/8. Dowman vào sân phút 64 và lập tức tạo khác biệt bằng pha bóng giúp Arsenal được hưởng phạt đền.

Vì còn quá trẻ, Dowman phải có người giám hộ khi thi đấu và không được phép dùng chung thay đồ với đội một theo quy định bảo vệ trẻ em của FA.

Ngôi sao Nhật Bản chật vật sau khi rời Arsenal

Hậu vệ Takehiro Tomiyasu vẫn chưa thể tìm bến đỗ mới sau khi chia tay Arsenal vào mùa hè này.

20 giờ trước

10 'bom tấn' hoàn tất trong ngày cuối phiên chợ hè

MU, Man City, Liverpool, Bayern, Arsenal đồng loạt đón tân binh chất lượng trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

05:52 2/9/2025

Arsenal đón tân binh giá 60 triệu euro

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen.

12:08 30/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Kỷ lục Max Dowman Max Dowman Arsenal U19 Anh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý