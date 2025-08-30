Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal đón tân binh giá 60 triệu euro

  Thứ bảy, 30/8/2025 12:08 (GMT+7)
Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen.

Piero Hincapie có thể đá tốt ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên.

Theo The Athletic, tuyển thủ Ecuador gia nhập đội bóng thành London theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt gần 60 triệu euro. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất trong sáng 30/8.

Theo thỏa thuận, Leverkusen nhận thêm 10% giá trị nếu Arsenal bán Hincapie trong tương lai. Hincapie sẽ ký vào bản hợp đồng 5 năm, khẳng định cam kết lâu dài với đội chủ sân Emirates.

Động thái cho thấy sự quyết đoán của ban lãnh đạo Arsenal. Bản thân Hincapie cũng bày tỏ mong muốn được thử sức tại Ngoại hạng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển nhượng.

Đây được xem là một nước cờ chiến lược của HLV Mikel Arteta nhằm củng cố hàng phòng ngự. Hincapie, với độ tuổi trẻ cùng khả năng chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái, mang đến sự linh hoạt chiến thuật. Anh tăng cường chiều sâu và là phương án dự phòng chất lượng, giúp Arteta có thêm nhiều lựa chọn trong các sơ đồ khác nhau.

Gia nhập Leverkusen từ Talleres năm 2021, Hincapie nhanh chóng vươn tầm thành một trong những trung vệ triển vọng nhất châu Âu. Anh chơi 166 trận cho Leverkusen, 46 lần khoác áo đội tuyển Ecuador, và là nhân tố quan trọng trong mùa giải 2023/24 lịch sử giúp CLB bất bại tại Bundesliga, vô địch Cúp Quốc gia Đức và vào tới chung kết Europa League.

Hè 2025, Arsenal hoạt động mạnh mẽ trên thị trường với hàng loạt tân binh như Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera và Victor Ozhianvuna.

