Arsenal đón tân binh giá 60 triệu euro

Piero Hincapie có thể đá tốt ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên.
Theo The Athletic, tuyển thủ Ecuador gia nhập đội bóng thành London theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt gần 60 triệu euro. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất trong sáng 30/8.
Gia nhập Leverkusen từ Talleres năm 2021, Hincapie nhanh chóng vươn tầm thành một trong những trung vệ triển vọng nhất châu Âu. Anh chơi 166 trận cho Leverkusen, 46 lần khoác áo đội tuyển Ecuador, và là nhân tố quan trọng trong mùa giải 2023/24 lịch sử giúp CLB bất bại tại Bundesliga, vô địch Cúp Quốc gia Đức và vào tới chung kết Europa League.
Hè 2025, Arsenal hoạt động mạnh mẽ trên thị trường với hàng loạt tân binh như Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera và Victor Ozhianvuna.
