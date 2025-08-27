Arsenal hủy thương vụ 22 triệu bảng vào giờ chót

Arsenal vừa phải hủy chuyến bay riêng được sắp xếp cho hậu vệ Jakub Kiwior khi anh di chuyển tới Porto để ký hợp đồng trị giá 22,5 triệu bảng.

Kiwior chưa thể rời Arsenal. Ảnh: Reuters.

Theo Goal, nguyên nhân xuất phát từ việc "Pháo thủ" vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Leverkusen về việc chuyển nhượng trung vệ Piero Hincapie, dù cầu thủ này đã đồng ý các điều khoản cá nhân.

Trước đó, Hincapie sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với "Pháo thủ". Phía Arsenal muốn mượn trung vệ này kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè tới. Tuy nhiên, Leverkusen không đồng ý và muốn Arsenal phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 52 triệu bảng cho Hincapie.

Leverkusen mất nhiều cầu thủ trụ cột trong kỳ chuyển nhượng này. Những ngôi sao như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka và Jonathan Tah đều rời đội. Vì vậy, đội bóng của HLV Erik ten Hag không muốn làm suy yếu đội hình trừ khi các yêu cầu được đáp ứng.

Chỉ khi hoàn tất thương vụ Hincapie, Arsenal mới "bật đèn xanh" cho Kiwior gia nhập Porto. Trước đó, CLB Bồ Đào Nha hỏi mượn Kiwior kèm điều khoản mua đứt trị giá 22,5 triệu bảng vào mùa hè tới. Bản thân Kiwior cũng đồng ý ký hợp đồng 5 năm với Porto.

Với chỉ còn chưa đầy một tuần nữa trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, HLV Mikel Arteta hy vọng rằng CLB có thể tìm ra giải pháp cho thương vụ Hincapie.

Arsenal sẽ có trận đại chiến với Liverpool tại Anfield ở vòng 3 Premier League vào ngày 31/8.

