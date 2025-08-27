Áo số 10 đưa Mbappe lên tầm biểu tượng tại Real Madrid

Ở Real Madrid, chiếc áo số 10 chưa bao giờ đơn thuần là một con số.

Mbappe là chủ nhân áo số 10 của Real Madrid.

Từ những ngày Alfredo Di Stefano mở ra kỷ nguyên huyền thoại, đến những năm Luka Modric biến nó thành biểu tượng của trí tuệ và sự tận hiến, số áo này luôn mang trong nó một trọng trách đặc biệt. Và giờ đây, khi Kylian Mbappe đặt tay lên nó, người ta thấy cả một câu chuyện mới được viết tiếp: sự hòa quyện giữa thương mại, kỳ vọng, và khát khao khẳng định bản thân.

Một bước đi chiến lược

Hè này, khi Mbappe đề nghị được khoác áo số 10 - vốn thuộc về Modric suốt bảy năm - Florentino Perez và Adidas chắc chắn đã nhìn thấy hàng triệu euro đang chờ sẵn. Quả thật, chỉ trong ít ngày, 345.000 chiếc áo số 10 mang tên Mbappe được bán sạch, đem về khoản lợi nhuận khổng lồ. Trong bức tranh thương mại toàn cầu, Real Madrid một lần nữa cho thấy họ không chỉ là một CLB bóng đá, mà là một thương hiệu hạng sang của thế giới thể thao.

Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, câu chuyện sẽ hời hợt. Xabi Alonso, trong mùa đầu tiên đầy thử thách của mình tại Bernabeu, lập tức nhắc nhở Mbappe: số áo này không phải món đồ trang sức. Nó đòi hỏi nhiều hơn bàn thắng - nó đòi hỏi nhân cách, trách nhiệm và sự tận hiến, giống như cách Modric đã sống cùng nó.

Hai trận đầu tiên của La Liga 2025/26, Mbappe lập tức đưa ra câu trả lời: ba bàn thắng, trong đó có cú đúp trước Real Oviedo. Nhưng quan trọng hơn, anh cho thấy sự thay đổi trong thái độ thi đấu. Người ta thấy Mbappe lùi sâu hỗ trợ phòng ngự ở những tình huống cố định, tranh chấp quyết liệt để mở ra pha phản công. Đó là thứ “việc bẩn” mà trước đây các HLV như Luis Enrique từng khao khát anh làm ở PSG nhưng hiếm khi nhận được.

Cũng chính trong trận gặp Oviedo, khi Vinicius Jr. - vừa kiến tạo cho anh - nổi nóng với khán giả và có nguy cơ gây rắc rối, Mbappe lập tức lao đến ôm chặt, bịt miệng đồng đội để hạ nhiệt tình hình. Một hành động nhỏ, nhưng thể hiện vai trò thủ lĩnh đang lớn dần trong phòng thay đồ Real.

Bên cạnh bàn thắng và lối chơi, Mbappe còn ghi điểm bằng sự tinh tế trong cách cư xử. Ở giờ nghỉ, anh tìm đến một cậu bé mặc áo xanh bên đường hầm, trao cho cậu chiếc áo số 10 đầu tiên anh mặc trên sân khách cho Real - không cần tấm biển xin áo, không cần ống kính chĩa vào. Sau trận, khi thấy đồng đội Antonio Rüdiger từ chối đổi áo với một cầu thủ Oviedo, Mbappe đưa chiếc áo tập của mình để đối thủ không ra về tay trắng.

Đó không phải những hành động trực tiếp giúp đội bóng vô địch, nhưng lại khắc họa hình ảnh một thủ lĩnh biết quan tâm và tạo ảnh hưởng tích cực lên môi trường xung quanh - điều Real Madrid rất cần ở một siêu sao hàng đầu.

Alonso và bài toán hàng công

Sau chiến thắng 3-0, HLV Xabi Alonso thừa nhận: “Chúng tôi biết Mbappe sẽ ghi bàn, nhưng khi cậu ấy chịu khó pressing và hỗ trợ phòng ngự từ tuyến đầu, cả đội vận hành tốt hơn rất nhiều”. Trong câu nói ấy, có thể thấy rõ sự kỳ vọng của HLV trẻ tuổi: ông không chỉ muốn một cỗ máy săn bàn, mà là một cầu thủ toàn diện, sẵn sàng hy sinh vì tập thể.

Điều này càng quan trọng trong bối cảnh Real đang có quá nhiều lựa chọn tấn công: Rodrygo bất ngờ được trao cơ hội đá chính, tài năng 18 tuổi Franco Mastuantono gây ấn tượng mạnh, Gonzalo García bén duyên ghi bàn. Và dĩ nhiên, Vinicius - dù ghi bàn ấn định chiến thắng – vẫn gây ồn ào bởi những hành vi khiêu khích, pha bóng thô bạo suýt lĩnh thẻ đỏ.

Trong khung cảnh ấy, Mbappe nổi lên như điểm tựa cân bằng: vừa duy trì hiệu suất ghi bàn, vừa lan tỏa tinh thần tích cực.

Khoác áo số 10, Mbappe không chỉ gánh trên vai di sản của Modric, mà còn đối diện với áp lực từ lịch sử Real Madrid. Đây là đội bóng không thiếu những “người hùng một mùa”, nhưng rất hiếm để một cầu thủ hòa nhập, duy trì phong độ và trở thành thủ lĩnh thực sự. Việc Mbappe thể hiện cả bàn thắng lẫn thái độ trong những ngày đầu tiên cho thấy anh hiểu rõ vai trò mới của mình.

Số 10 tại Madrid không chỉ là một con số đẹp để bán áo. Nó là lời tuyên thệ: sẵn sàng gánh vác, sẵn sàng hy sinh, và sẵn sàng trở thành biểu tượng.

Mbappe đã chờ tám năm để có thể khoác số áo này ở cấp CLB, từ Monaco đến PSG, và giờ là Real Madrid. Và những gì anh đang làm cho thấy đây không phải một quyết định bồng bột, mà là bước tiến mới trong sự nghiệp.

Giữa sự ồn ào của Vinícius, sự cạnh tranh khốc liệt nơi hàng công, và áp lực khổng lồ từ thương mại, Mbappe vẫn đang viết tiếp câu chuyện theo cách của riêng mình: lặng lẽ, hiệu quả, và đầy trách nhiệm.

Có thể nói, Real Madrid không chỉ mua về một cỗ máy ghi bàn, mà đang chứng kiến sự trưởng thành của một thủ lĩnh - người xứng đáng khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại của Bernabeu.