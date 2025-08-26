Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ảnh với Mbappe tố cáo khoảng cách giữa Rodrygo và Vinicius

  • Thứ ba, 26/8/2025 09:33 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Rodrygo tỏ rõ sự khó chịu khi bị đồng hương Vinicius Jr vào sân thay thế, rồi ngay sau đó anh đăng ảnh thể hiện tình thân với Kylian Mbappe.

Tấm ảnh Rodrygo đăng trên Instagram được cho là có ý đồ

Nếu lướt qua tài khoản Instagram của Rodrygo, dễ thấy anh hiếm khi đăng ảnh cùng Vinicius Jr. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng mối quan hệ của Rodrygo với Kylian Mbappe có phần gắn bó hơn.

Trong chiến thắng của Real Madrid trước Oviedo, Rodrygo là một trong những bất ngờ lớn trong đội hình xuất phát mà HLV Xabi Alonso lựa chọn. Tiền đạo 24 tuổi được xếp đá đúng vị trí ưa thích bên cánh trái. Người phải chịu thiệt thòi là Vinicius Jr., khi chỉ được tung vào sân ở hiệp hai.

Real Madrid chơi tốt trong 45 phút đầu tiên, nhưng sa sút ở hiệp hai. Phút 63, Alonso quyết định thay đổi: rút Rodrygo ra và đưa Vinicius vào. Phản ứng của Rodrygo ngay sau đó rất rõ ràng: vừa ngồi xuống ghế, anh lập tức ném phăng chiếc áo đấu xuống đất và liên tục chỉ tay về phía sân với vẻ đầy bực tức.

Rodrygo đang trải qua quãng thời gian khó khăn, khi vai trò của anh ngày càng mờ nhạt kể từ đầu mùa. Ở Club World Cup, tiền đạo người Brazil chỉ có vài phút ra sân trước Borussia Dortmund và RB Salzburg, thậm chí không được sử dụng ở trận mở màn La Liga mùa 2025/26 gặp Osasuna.

Theo Marca, Real Madrid hiện không có kế hoạch bán Rodrygo trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, CLB cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị muộn từ Premier League, với Arsenal, Liverpool và Manchester City đều được xem là những điểm đến tiềm năng trước khi thị trường đóng cửa vào ngày 1/9.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Tú Anh

Rodrygo Dortmund Kylian Mbappe Vinícius Jr Rodrygo Club World Cup Alonso Phút 63

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

Rodrygo noi gian hinh anh

Rodrygo nổi giận

05:47 25/8/2025 05:47 25/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Tiền đạo người Brazil tỏ rõ sự bực tức khi bị thay sớm ở trận thắng 3-0 trước Oviedo ở vòng 2 La Liga vào rạng sáng 25/8.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý