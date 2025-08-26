Ảnh với Mbappe tố cáo khoảng cách giữa Rodrygo và Vinicius

Rodrygo tỏ rõ sự khó chịu khi bị đồng hương Vinicius Jr vào sân thay thế, rồi ngay sau đó anh đăng ảnh thể hiện tình thân với Kylian Mbappe.

Tấm ảnh Rodrygo đăng trên Instagram được cho là có ý đồ

Nếu lướt qua tài khoản Instagram của Rodrygo, dễ thấy anh hiếm khi đăng ảnh cùng Vinicius Jr. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng mối quan hệ của Rodrygo với Kylian Mbappe có phần gắn bó hơn.

Trong chiến thắng của Real Madrid trước Oviedo, Rodrygo là một trong những bất ngờ lớn trong đội hình xuất phát mà HLV Xabi Alonso lựa chọn. Tiền đạo 24 tuổi được xếp đá đúng vị trí ưa thích bên cánh trái. Người phải chịu thiệt thòi là Vinicius Jr., khi chỉ được tung vào sân ở hiệp hai.

Real Madrid chơi tốt trong 45 phút đầu tiên, nhưng sa sút ở hiệp hai. Phút 63, Alonso quyết định thay đổi: rút Rodrygo ra và đưa Vinicius vào. Phản ứng của Rodrygo ngay sau đó rất rõ ràng: vừa ngồi xuống ghế, anh lập tức ném phăng chiếc áo đấu xuống đất và liên tục chỉ tay về phía sân với vẻ đầy bực tức.

Rodrygo đang trải qua quãng thời gian khó khăn, khi vai trò của anh ngày càng mờ nhạt kể từ đầu mùa. Ở Club World Cup, tiền đạo người Brazil chỉ có vài phút ra sân trước Borussia Dortmund và RB Salzburg, thậm chí không được sử dụng ở trận mở màn La Liga mùa 2025/26 gặp Osasuna.

Theo Marca, Real Madrid hiện không có kế hoạch bán Rodrygo trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, CLB cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị muộn từ Premier League, với Arsenal, Liverpool và Manchester City đều được xem là những điểm đến tiềm năng trước khi thị trường đóng cửa vào ngày 1/9.