Alonso chốt tương lai Rodrygo

  • Thứ hai, 25/8/2025 12:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Xabi Alonso thừa nhận Rodrygo và tân binh Franco Mastantuono đều là những nhân tố quan trọng tại Real Madrid mùa này.

Alonso không gạch tên Rodrygo.

Rodrygo và Mastantuono đều đá chính trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Oviedo ở vòng 2 La Liga rạng sáng 25/8. Tuy nhiên, cả hai không để lại nhiều dấu ấn và bị thay ra ở hiệp hai.

Kylian Mbappe là ngôi sao tỏa sáng trong trận đấu này với hai bàn thắng. Pha lập công còn lại đến từ nỗ lực của Vinicius Junior.

Sau trận, Alonso khẳng định rằng cả Rodrygo và Mastantuono đều sẽ là những quân bài quan trọng trong mùa này. Cựu HLV Leverkusen cho biết: "Rodrygo có một trận đấu tốt. Cậu ấy phối hợp ăn ý với Carreras, Arda Guler và Mbappe. Rodrygo vẫn là cầu thủ trong đội hình hiện tại của Real. Còn Mastantuono sẽ mang lại nhiều năng lượng cho chúng tôi, sự kết nối của cậu ấy với đội là rất tốt".

Dù được Alonso đảm bảo vị trí ở sân Bernabeu, tương lai của Rodrygo vẫn là dấu hỏi lớn. Theo Marca, Real không chủ động rao bán Rodrygo, nhưng sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Premier League trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9.

Mức giá của Rodrygo có thể hơn 80 triệu euro. Nguồn tin khẳng định Liverpool hoặc Man City có thể là bến đỗ tiềm năng dành cho cầu thủ này.

Rodrygo giữ thái độ kín tiếng, chưa công khai ý định rời Bernabeu. Nhưng anh muốn ra sân nhiều hơn để duy trì phong độ, qua đó cạnh tranh suất dự World Cup 2026.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách mang tựa đề “Zidane” của các tác giả Patrick Fort và Jean Philippe, được chỉnh lý và cập nhập thông tin mới vào năm 2018. Cuốn sách này mang đến cho độc giả những câu chuyện xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại người Pháp trong màu áo Juventus, Real Madrid và ĐTQG Pháp.

Duy Luân

Rodrygo Juventus Kylian Mbappe Rodrygo real madrid xabi alonso

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

