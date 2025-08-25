Alonso chốt tương lai Rodrygo

HLV Xabi Alonso thừa nhận Rodrygo và tân binh Franco Mastantuono đều là những nhân tố quan trọng tại Real Madrid mùa này.

Alonso không gạch tên Rodrygo.

Rodrygo và Mastantuono đều đá chính trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Oviedo ở vòng 2 La Liga rạng sáng 25/8. Tuy nhiên, cả hai không để lại nhiều dấu ấn và bị thay ra ở hiệp hai.

Kylian Mbappe là ngôi sao tỏa sáng trong trận đấu này với hai bàn thắng. Pha lập công còn lại đến từ nỗ lực của Vinicius Junior.

Sau trận, Alonso khẳng định rằng cả Rodrygo và Mastantuono đều sẽ là những quân bài quan trọng trong mùa này. Cựu HLV Leverkusen cho biết: "Rodrygo có một trận đấu tốt. Cậu ấy phối hợp ăn ý với Carreras, Arda Guler và Mbappe. Rodrygo vẫn là cầu thủ trong đội hình hiện tại của Real. Còn Mastantuono sẽ mang lại nhiều năng lượng cho chúng tôi, sự kết nối của cậu ấy với đội là rất tốt".

Dù được Alonso đảm bảo vị trí ở sân Bernabeu, tương lai của Rodrygo vẫn là dấu hỏi lớn. Theo Marca, Real không chủ động rao bán Rodrygo, nhưng sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Premier League trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9.

Mức giá của Rodrygo có thể hơn 80 triệu euro. Nguồn tin khẳng định Liverpool hoặc Man City có thể là bến đỗ tiềm năng dành cho cầu thủ này.

Rodrygo giữ thái độ kín tiếng, chưa công khai ý định rời Bernabeu. Nhưng anh muốn ra sân nhiều hơn để duy trì phong độ, qua đó cạnh tranh suất dự World Cup 2026.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.