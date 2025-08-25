Hành động gây phẫn nộ của Vinicius

Trong trận thắng 3-0 của Real Madrid trước Oviedo ở vòng 2 La Liga rạng sáng 24/8, Vinicius Junior thành tâm điểm chỉ trích vì hành vi không đúng mực.

Ở trận này, HLV Xabi Alonso quyết định để Vinicius ngồi dự bị và chỉ tung anh vào sân từ phút 63 để thay thế Rodrygo.

Sau khi Vinicius kiến tạo cho Kylian Mbappe ghi bàn thứ hai cho Real, bầu không khí trên sân Carlos Tartiere trở nên căng thẳng. Khi tiền đạo người Brazil hướng về phía khán đài để ăn mừng, một CĐV ném chai nước về phía Vinicius. Tuy nhiên, anh chỉ đáp lại bằng những cử chỉ tức giận rồi bỏ đi, còn Mbappe cũng tiến đến để xoa dịu tình hình.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Vinicius tự mình ghi bàn thứ ba cho Real Madrid. Trong lúc ăn mừng, anh thực hiện động tác giơ hai ngón tay hướng về phía cổ động viên Oviedo. Tờ AS cho rằng Vinicius ám chỉ "Oviedo chỉ là đội bóng hạng hai".

Hành động gây tranh cãi của Vinicius.

Ngay khi Vinicius chuẩn bị mở miệng để phản pháo cổ động viên đối thủ, Mbappe xuất hiện và bịt miệng tiền đạo người Brazil, tránh để anh nhận thẻ phạt từ trọng tài.

Hành động này của Vinicius gây ra những phản ứng trái chiều từ truyền thông và người hâm mộ. Một số người cho rằng Vinicius dễ dàng bị khiêu khích và không nên đáp trả lại sự chỉ trích, trong khi những người khác lại ủng hộ anh vì đã dũng cảm đáp trả sự thù địch từ khán giả.

Real Madrid có chiến thắng 3-0 trước Oviedo. Kết quả này giúp "Los Blancos" vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 6 điểm sau 2 trận.

