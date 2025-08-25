Arsenal có thống kê đáng sợ

Arsenal đã ghi 32 bàn từ các tình huống phạt góc tại Premier League kể từ mùa 2023/24, con số vượt trội nếu so với các đội khác ở 5 giải hàng đầu châu Âu.

Jurriën Timber ghi bàn từ phạt góc trong chiến thắng 5-0 ở vòng 2 Premier League 2025/26 gặp Leeds United

Theo Opta, Arsenal thiết lập kỷ lục ấn tượng khi ghi được 32 bàn thắng từ các tình huống phạt góc tại Premier League kể từ mùa giải 2023/24, nhiều hơn đội bóng có thành tích tốt tiếp theo 12 bàn.

Với 32 bàn từ phạt góc, Arsenal dẫn đầu tuyệt đối trong danh sách các đội bóng tận dụng tốt nhất các tình huống cố định tại 5 giải hàng đầu châu Âu trong hai mùa giải qua. Thành tích này càng được nổi bật khi Arsenal ghi tới 3 bàn từ phạt góc chỉ sau 2 vòng đầu Premier League 2025/26.

Trong chiến thắng 1-0 trước Manchester United tại vòng 1 Premier League 2025/26, đội bóng của HLV Mikel Arteta ghi 1 bàn từ phạt góc. Đến vòng 2 gặp Leeds United, Arsenal ghi 2 bàn từ phạt góc trong chiến thắng 5-0.

Sự vượt trội này phản ánh chiến lược chuyên sâu của Arsenal trong việc khai thác các tình huống cố định, với các cầu thủ như Jurriën Timber, Gabriel Magalhães và William Saliba thường xuyên ghi dấu ấn.

Theo The Times, Arsenal trung bình đưa 3,8 cầu thủ vào khu vực 6,5 m khi thực hiện phạt góc – tỷ lệ cao nhất giải – so với con số 2,5 của các đội khác. Nghiên cứu từ đại học Oxford cũng chỉ ra rằng sự phối hợp và tập luyện kỹ lưỡng giữa các tình huống tấn công từ biên và khả năng không chiến giúp Arsenal tối ưu hóa hiệu quả khi đá phạt góc.