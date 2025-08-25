CĐV MU bức xúc vì Mainoo

Nhiều CĐV Manchester United tỏ ra bi quan về tương lai của Kobbie Mainoo sau trận hòa 1-1 với Fulham ở vòng 2 Premier League đêm 24/8.

Mainoo không được HLV Amorim trọng dụng.

Hành quân đến sân Craven Cottage, MU quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên sau khi chơi ấn tượng trong trận thua 0-1 trước Arsenal ở vòng mở màn. Tuy nhiên, hy vọng tan biến khi Emile Smith-Rowe ghi bàn chỉ vài giây sau khi vào sân, khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Ngay sau trận đấu, trên mạng xã hội, CĐV "Quỷ đỏ" đồng loạt bày tỏ sự thất vọng với cách HLV Ruben Amorim sử dụng nhân sự tuyến giữa. Một lần nữa, ông chọn Manuel Ugarte thay vì tài năng trẻ Kobbie Mainoo.

"Tôi chấp nhận sự thật Mainoo không có tương lai khi Amorim còn tại vị", "Amorim dường như thử mọi tiền vệ trừ Mainoo", "Tình hình ngày càng khó hiểu", "Tôi bắt đầu thấy lo cho Mainoo", "Ugarte mạnh mẽ trong tranh chấp, nhưng nếu cần sự bình tĩnh, thì đó phải là Mainoo"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Mainoo lần cuối ra sân trong một trận chính thức là khi MU thắng Aston Villa 2-0 hồi tháng 5. Anh được tung vào sân và chơi trọn 45 phút hiệp hai. Suốt mùa hè, nhiều CLB được cho là quan tâm đến tài năng 19 tuổi, nhưng khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn 1 tuần, khả năng anh rời Old Trafford là rất thấp.

Từ viên ngọc hứa hẹn trở thành trụ cột, Mainoo giờ đối diện nguy cơ bị gạt ra ngoài kế hoạch dài hạn của Amorim, qua đó khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" không khỏi bức xúc.