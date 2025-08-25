Mainoo 'biến mất' ở MU

Tiền vệ Kobbie Mainoo chưa chơi phút nào cho MU ở mùa giải 2025/26 dù không gặp chấn thương.

Mainoo chưa thể ra sân cho MU. Ảnh: Reuters.

Mainoo ngồi trên băng ghế dự bị trong hai trận đấu đầu tiên tại Premier League mùa này. MU khởi đầu mùa giải với thất bại 0-1 trước Arsenal, trước khi có được điểm số đầu tiên sau trận hòa 1-1 trước Fulham hôm 24/8.

Khi được hỏi về việc Mainoo chưa ra sân, HLV Ruben Amorim khẳng định: "Cậu ấy đang cạnh tranh vị trí với Bruno (Fernandes). Tôi đã thay hai tiền vệ. Tôi thích có Mason Mount trong đội hình vì chúng tôi muốn ghi bàn. Khi thay người, tôi cảm thấy đội cần một tiền vệ phòng ngự. Mainoo chỉ cần chiến đấu cho vị trí của mình với Bruno trong các buổi tập. Đó là điều cần thiết tại MU".

Sau khi chứng kiến Bruno không phù hợp với vai trò tiền vệ trung tâm, các CĐV MU bắt đầu kêu gọi Amorim trao cơ hội cho Mainoo. Khả năng kéo bóng và duy trì nhịp độ trận đấu của tiền vệ người Anh được cho là phù hợp với MU lúc này.

Mainoo đã có một năm 2023 đầy ấn tượng khi nổi lên từ học viện của Man United. Tiền vệ 20 tuổi có 32 lần ra sân trong mùa giải 2023/24, đồng thời ghi bàn thắng quyết định giúp đội giành chức vô địch FA Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag.

Goal dự đoán Amorim có thể tạo cơ hội cho Mainoo khi MU hành quân đến gặp Grimsby Town, một đội bóng ở League Two, tại vòng hai Carabao Cup vào 28/8. Sau đó, "Quỷ đỏ" sẽ tiếp đón Burnley tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 3 Premier League vào ngày 30/8.

