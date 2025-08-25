Hành động gây chú ý của Mbappe với Vinicius

Kylian Mbappe bịt miệng đồng đội người Brazil sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid ở trận gặp Oviedo tại vòng 2 La Liga vào rạng sáng 25/8.

Mbappe bịt miệng Vinicius.

Phút 83, Vinicius dốc bóng thẳng vào trung lộ, trước khi kiến tạo để Mbappe hoàn tất cú đúp. Khi thấy Vinicius đang khiêu khích cầu thủ và người hâm mộ Oviedo, Mbappe đã chạy đến, bịt miệng đồng đội sinh năm 2000 rồi cùng nhau ăn mừng.

Trước đó, Vinicius vấp phải chỉ trích từ người hâm mộ chủ nhà, sau tình huống nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Đến phút 90+3, Vinicius tự mình ghi bàn để ấn định thắng lợi 3-0 cho Real. Lúc này, Mbappe đã rời sân nên Vinicius thoải mái chạy về khu vực của CĐV Oviedo để ăn mừng khiêu khích.

Ở trận này, Vinicius vào sân từ ghế dự bị thay Rodrygo. Anh không cần nhiều thời gian để trở thành nhân tố giúp Real định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, ngôi sao 25 tuổi vẫn cần kiềm chế bản thân để tránh những sự cố không đáng có, ảnh hưởng đến sự tập trung và cơ hội ra sân.

Real thắng 3-0 để vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga, sau Villarreal và Barcelona. Theo Opta, đây mới chỉ là lần thứ 4 trong thế kỷ 21, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giữ sạch lưới trong 2 trận đầu tiên của một mùa giải La Liga và là lần đầu tiên họ làm được điều này kể từ mùa 2015/16.

Ở vòng tiếp theo, Real sẽ chạm trán Mallorca, trong khi Oviedo đối đầu Real Sociedad.