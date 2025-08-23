Real Madrid ra giá khó tin cho Vinicius

Real Madrid sẵn sàng bán tiền đạo Vinícius Junior vào năm tới nếu việc gia hạn hợp đồng không được hoàn tất trong mùa hè năm nay.

Real Madrid muốn mang về số tiền khổng lồ khi bán Vinicius. Ảnh: Reuters.

Theo Defensa Central, "Los Blancos" sẽ chấp nhận một đề nghị trị giá 150 triệu euro cho cầu thủ chạy cánh người Brazil. Ban đầu, cả hai bên đều có ý định gia hạn hợp đồng, nhưng các cuộc đàm phán đang gặp khó khăn.

Ban lãnh đạo Real Madrid cảm thấy Vinícius không giữ lời hứa dù đạt thỏa thuận miệng trước đó. CLB La Liga lo ngại rằng giá trị của tiền đạo này sẽ sụt giảm nghiêm trọng nếu bước sang mùa hè 2026, thời điểm Vinícius chỉ còn 1 năm hợp đồng với CLB.

Áp lực từ những gì xảy ra với Kylian Mbappe tại PSG trong quá khứ đang ám ảnh Real Madrid. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha nghi ngờ Vinícius có thể tìm cách ra đi theo dạng tự do vào năm 2027 để được tự chọn bến đỗ mới và kiếm được một khoản lót tay khổng lồ.

Phong độ của Vinícius cũng không mấy khả quan trong thời gian gần đây. Một số người hâm mộ chỉ trích màn trình diễn của anh, cho rằng tiền đạo người Brazil không còn là ngôi sao có thể định đoạt trận đấu trong khoảnh khắc.

Tờ Fichajes nhận định: "Ưu tiên là Vinicius ở lại, nhưng không phải bằng mọi giá. Real Madrid luôn đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích cá nhân của cầu thủ, và điều này sẽ không phải là ngoại lệ".

Vinícius từng nhận đề nghị hấp dẫn để sang Saudi Arabia thi đấu, nhưng anh đã từ chối và chọn ở lại Real.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.