Mastantuono gây tranh cãi

Tân binh trẻ Franco Mastantuono sớm tạo cơn sốt, nhưng CĐV Real Madrid lại không thể in tên riêng của anh lên áo đấu.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid không cho phép CĐV in áo đấu với chữ "Franco" vì trùng tên của vị độc tài Francisco Franco trong lịch sử đất nước. Khi thử đặt in trên website CLB, người hâm mộ nhận thông báo: "Chính sách cá nhân hóa không cho phép sử dụng tên này".

Quyết định của "Los Blancos" khiến nhiều CĐV ngỡ ngàng và chỉ trích, nhất là khi hệ thống lọc tên bị cho là thiếu nhất quán. Đáng chú ý, tên một số cầu từ đối thủ bị chặn như Robert Lewandowski (Barcelona) hay Antoine Griezmann (Atletico Madrid), trong khi Raphinha thì vẫn được phép.

Mastantuono ra mắt Real Madrid trong trận thắng Osasuna 1-0 ở vòng mở màn La Liga 2025/26 hôm 20/8. Anh gây ấn tượng và trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ thứ 3 trong lịch sử CLB ra sân chính thức. Trong 30 phút góp mặt, khán giả tại Bernabeu đồng loạt hô vang: "Franco, Franco, Franco".

Hè 2025, Real bỏ ra 46 triệu euro để chiêu mộ Mastantuono từ River Plate. Đây là thương vụ bán cầu thủ đắt nhất lịch sử Argentina. Tại sân Bernabeu, Mastantuono khoác áo số 30 và hưởng mức lương khoảng 3,5 triệu euro mỗi năm.

Điểm mạnh của Mastantuono nằm ở nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng mở ra cơ hội. Trong màu áo River Plate, anh có 61 lần ra sân, ghi 10 bàn, con số ấn tượng với một tiền vệ mới 18 tuổi.