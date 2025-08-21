Real Madrid có thể bị xử thua Osasuna vì Mastantuono?

Rạng sáng 20/8, Real Madrid mở màn La Liga bằng chiến thắng trước Osasuna, nhưng niềm vui tại Bernabeu lập tức bị lu mờ bởi tranh cãi pháp lý quanh màn ra mắt của Mastantuono.

Mastantuono đã ra mắt với Real Madrid trong trận gặp Osasuna

Phút 67, HLV Carlo Ancelotti tung tiền vệ 18 tuổi người Argentina vào sân. Đó là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Mastantuono, song cũng ngay lập tức khơi mào làn sóng phản đối.

Miguel Galan, Chủ tịch CENAFE (Trung tâm Quốc gia Đào tạo HLV Bóng đá), đăng tải một bài viết dài trên tài khoản X cá nhân, khẳng định Real Madrid có thể đã phạm luật khi sử dụng cầu thủ “không hợp lệ”.

Theo Galan, Osasuna hoàn toàn có quyền nộp đơn khiếu nại trong vòng 24 giờ sau trận đấu, bởi việc Real đăng ký Mastantuono với đội B nhưng lại sử dụng ở đội một được coi là “thiếu trung thực rõ ràng”. Ông nhấn mạnh: “Đưa tên cầu thủ vào danh sách chưa cấu thành vi phạm. Nhưng khi cầu thủ ấy thực sự ra sân, dù chỉ một giây, hành vi sử dụng không hợp lệ mới phát sinh.”

Xét trên giấy tờ, Mastantuono có đầy đủ giấy phép để thi đấu. Tuy nhiên, Galan cho rằng cách Real xử lý hồ sơ là minh chứng cho ý đồ lách luật. Bằng chứng nằm ở chính buổi họp báo ra mắt: CLB giới thiệu Mastantuono như tân binh đội một, song lại đăng ký anh dưới dạng cầu thủ đội dự bị.

Đây được cho là chiêu thức nhằm vượt qua giới hạn số áo 1–25 của đội một, qua đó mở rộng quỹ nhân sự mà lẽ ra không được phép.

Căn cứ vào Điều 125 trong Quy chế Tổng thể của Liên đoàn, những hành vi được coi là “lách luật” có thể bị xử phạt, và hình phạt nặng nhất là xử thua. Galan cho rằng Real Madrid chấp nhận mạo hiểm với khả năng vi phạm khi đưa Mastantuono vào sân, và giờ đây họ đứng trước nguy cơ phải trả giá.