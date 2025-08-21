Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mastantuono đặt hồi kết cho Rodrygo

  • Thứ năm, 21/8/2025 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Franco Mastantuono, tài năng trẻ mới cập bến của Real Madrid, gần như sẽ đẩy Rodrygo Goes rời Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Franco Mastantuono có màn ra mắt đáng nhớ tại Bernabéu.

Mastantuono được chào đón nồng nhiệt khi ra mắt Bernabéu, trong trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Osasuna ở vòng 1 La Liga. Tân binh người Argentina nhận sự chào đón cuồng nhiệt từ các khán đài Bernabéu, khi người hâm mộ liên tục hô vang tên anh và đòi HLV Xabi Alonso đưa cầu thủ trẻ này vào sân.

Sau trận, HLV Alonso bày tỏ sự hài lòng với Mastantuono: “Cậu ấy khuấy động và mang đến năng lượng tích cực”. Đồng thời, sự xuất hiện của Mastantuono đẩy Rodrygo vào bóng tối, khiến tình cảnh của cầu thủ Brazil khó khăn hơn.

Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt tại Real Madrid, sự cạnh tranh luôn khốc liệt và thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Dù Rodrygo, ở tuổi 24, đã giành hai chức vô địch Champions League với những bàn thắng để đời cho Real Madrid, anh đang phải đối mặt với tương lai bất định.

AS bình luận ai cũng nhận ra HLV Alonso không muốn sử dụng Rodrygo. Tính trung bình, Rodrygo chỉ được ra sân 16 phút mỗi trận kể từ khi Xabi Alonso tiếp quản Real Madrid. Cùng với sự ưu ái của Alonso dành cho Mastantuono, mọi thứ với Rodrygo có lẽ đã được định đoạt.

Anh sẽ phải rời CLB, nếu không trong hè này, thì cũng là vào phiên chợ tháng 1 năm sau. Việc HLV Alonso tung tân binh Mastantuono vào sân ở vòng 1 La Liga nói lên nhiều điều. Tài năng trẻ người Argentina mới bay đến Madrid được vài ngày, chỉ có vỏn vẹn 3 buổi tập chính cùng đội một. Thế nhưng, anh lại được ưu ái sử dụng trong khi Rodrygo ngồi dự bị suốt cả trận.

Kịch bản tệ nhất với HLV Ten Hag

Bayer Leverkusen có thể chia tay tới 9 cầu thủ đội một trong mùa hè 2025, khiến HLV Erik ten Hag gặp khó ở giai đoạn đầu mùa giải.

3 giờ trước

Tân binh Roma sáng ra mắt, chiều dính chấn thương

Tiền đạo Leon Bailey có khởi đầu kinh hoàng tại Italy khi gặp phải chấn thương cơ trong buổi tập đầu tiên cùng AS Roma.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Franco Mastantuono Real Madrid

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý