Mastantuono đặt hồi kết cho Rodrygo

Franco Mastantuono, tài năng trẻ mới cập bến của Real Madrid, gần như sẽ đẩy Rodrygo Goes rời Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Franco Mastantuono có màn ra mắt đáng nhớ tại Bernabéu.

Mastantuono được chào đón nồng nhiệt khi ra mắt Bernabéu, trong trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Osasuna ở vòng 1 La Liga. Tân binh người Argentina nhận sự chào đón cuồng nhiệt từ các khán đài Bernabéu, khi người hâm mộ liên tục hô vang tên anh và đòi HLV Xabi Alonso đưa cầu thủ trẻ này vào sân.

Sau trận, HLV Alonso bày tỏ sự hài lòng với Mastantuono: “Cậu ấy khuấy động và mang đến năng lượng tích cực”. Đồng thời, sự xuất hiện của Mastantuono đẩy Rodrygo vào bóng tối, khiến tình cảnh của cầu thủ Brazil khó khăn hơn.

Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt tại Real Madrid, sự cạnh tranh luôn khốc liệt và thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Dù Rodrygo, ở tuổi 24, đã giành hai chức vô địch Champions League với những bàn thắng để đời cho Real Madrid, anh đang phải đối mặt với tương lai bất định.

AS bình luận ai cũng nhận ra HLV Alonso không muốn sử dụng Rodrygo. Tính trung bình, Rodrygo chỉ được ra sân 16 phút mỗi trận kể từ khi Xabi Alonso tiếp quản Real Madrid. Cùng với sự ưu ái của Alonso dành cho Mastantuono, mọi thứ với Rodrygo có lẽ đã được định đoạt.

Anh sẽ phải rời CLB, nếu không trong hè này, thì cũng là vào phiên chợ tháng 1 năm sau. Việc HLV Alonso tung tân binh Mastantuono vào sân ở vòng 1 La Liga nói lên nhiều điều. Tài năng trẻ người Argentina mới bay đến Madrid được vài ngày, chỉ có vỏn vẹn 3 buổi tập chính cùng đội một. Thế nhưng, anh lại được ưu ái sử dụng trong khi Rodrygo ngồi dự bị suốt cả trận.