Kịch bản tệ nhất với HLV Ten Hag

Bayer Leverkusen có thể chia tay tới 9 cầu thủ đội một trong mùa hè 2025, khiến HLV Erik ten Hag gặp khó ở giai đoạn đầu mùa giải.

Khởi đầu của Ten Hag tại Leverkusen đang khá khó khăn.

Theo ESPN, Victor Boniface đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng sang AC Milan với giá dự kiến 50 triệu euro. Thương vụ có thể hoàn tất trong tuần này, khi tiền đạo người Nigeria quyết rời Leverkusen.

Ngoài ra, tiền vệ cánh Amine Adli cũng sắp gia nhập Sevilla với giá 20 triệu euro, trong khi Exequiel Palacios bày tỏ ý muốn đến Inter Milan. CLB Italy sẵn sàng trả mức phí khoảng 35 triệu euro cho Palacios.

Cả Boniface, Adli và Palacios đều là trụ cột quan trọng dưới thời HLV Xabi Alonso, và Ten Hag nhiều lần nhấn mạnh việc muốn giữ chân bộ ba này, sau khi chia tay nhiều trụ cột khác hè này. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan gặp khó trong việc thuyết phục các cầu thủ trên.

Tính đến ngày 21/8, danh sách các trụ cột rời Leverkusen hè này đã lên tới 6 người, bao gồm Florian Wirtz và Jeremie Frimpong gia nhập Liverpool, Jonathan Tah chuyển đến Bayern Munich, Odilon Kossounou tới Atalanta, Granit Xhaka bất ngờ ký hợp đồng với Sunderland và thủ môn Lukas Hradecky gia nhập Eintracht Frankfurt theo dạng tự do.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho đội bóng trong việc duy trì sức mạnh ở mùa giải 2025/26. Với trận mở màn Bundesliga gặp Borussia Dortmund vào ngày 23/8, Ten Hag đang chạy đua với thời gian để ổn định đội hình. Nếu không thể giữ chân các trụ cột như Boniface, Adli và Palacios, Ten Hag sẽ phải tạo ra sự xáo trộn lớn trong đội hình, đặt niềm tin vào những tân binh như Quansah hay Tillman.

Dù thu về gần 200 triệu euro tiền bán cầu thủ, Leverkusen không có nhiều bước đi đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, khi mới có hai bản hợp đồng lớn hè này, bao gồm trung vệ trẻ Jarell Quansah từ Liverpool và tiền đạo Malik Tillman từ PSV.