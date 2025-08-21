Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Newcastle chia rẽ vì Isak

  • Thứ năm, 21/8/2025 05:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tình hình tại Newcastle United trở nên căng thẳng khi sự phân hóa nội bộ xuất hiện trong đội hình, chia các cầu thủ thành hai nhóm: những người ủng hộ Alexander Isak và những người không đồng tình với tiền đạo này.

Isak bày tỏ mong muốn rời Newcastle.

Thông tin này được The Guardian tiết lộ, khi mâu thuẫn giữa Isak và câu lạc bộ ngày càng leo thang. Theo đó, một nhóm cầu thủ cảm thông với Isak, cho rằng anh bị đối xử bất công khi không được tôn trọng những cam kết trước đây từ ban lãnh đạo Newcastle.

Những người này, bao gồm một số đồng đội thân thiết, tin rằng Isak xứng đáng có cơ hội phát triển sự nghiệp tại một câu lạc bộ lớn hơn như Liverpool, nơi anh có thể cạnh tranh danh hiệu. Ngược lại, nhóm còn lại coi hành động của Isak là thiếu chuyên nghiệp, cho rằng việc anh đình công và công khai mâu thuẫn đã làm tổn hại đến tinh thần tập thể và danh tiếng của Newcastle.

Hôm 20/8, Isak gây chấn động khi công khai chỉ trích Newcastle United: “Khi những lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục. Tôi tự hào khi được đồng nghiệp công nhận, nhưng sự thật là tôi không thể góp mặt ở buổi lễ tối nay. Với tất cả những gì đang diễn ra, tôi không cảm thấy ổn khi xuất hiện".

Chỉ vài phút sau khi Isak chia sẻ dòng trạng thái, tiền vệ Bruno Guimaraes đã đăng tải một bài đáp trả, với hình ảnh anh đứng khoanh tay và khoác lên mình áo đấu Newcastle. Màn đáp trả của tiền vệ người Brazil nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Guimaraes cùng trung vệ Dan Burn nằm trong số những cầu thủ phản đối Isak, đồng thời muốn CLB bán sớm chân sút này. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với Guimaraes hay Dan Burn. Sự phân hóa giữa các cầu thủ tại Newcastle United, với một bên ủng hộ và một bên phản đối Alexander Isak, đang tạo ra căng thẳng nội bộ chưa từng có tại St. James’ Park.

Nữ diễn viên muốn quay lại với Gyokeres

Nữ diễn viên Bồ Đào Nha, Ines Aguiar, muốn nối lại tình xưa với Viktor Gyokeres sau khi cả hai đột ngột chia tay hè này.

9 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

