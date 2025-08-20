Nữ diễn viên muốn quay lại với Gyokeres

Nữ diễn viên Bồ Đào Nha, Ines Aguiar, muốn nối lại tình xưa với Viktor Gyokeres sau khi cả hai đột ngột chia tay hè này.

Aguiar từng có mối quan hệ tình cảm với Gyökeres.

Theo tiết lộ từ TV Guia, Gyokeres từng chia tay bạn gái Aguiar khi cô muốn thuyết phục anh ở lại Sporting Lisbon thêm ít nhất một mùa. Người đẹp sinh ra tại Lisbon từng hứa với người hâm mộ Sporting rằng cô sẽ thuyết phục tiền đạo này ở lại, điều chọc giận chân sút tuyển Thụy Điển.

Sự can thiệp của Aguiar khiến Gyokeres ra quyết định chia tay bạn gái, sau đó chân sút này hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Arsenal. Tuy nhiên, sau vài tháng, Aguiar ngỏ ý muốn nối lại tình xưa với Gyokeres.

Chân sút người Thụy Điển đang gặp khó trong giai đoạn khởi đầu tại Ngoại hạng Anh. Anh trở thành tâm điểm chê bai sau 60 phút thi đấu mờ nhạt khi Arsenal đánh bại MU 1-0 hôm 17/8.

Mối quan hệ giữa Gyokeres và Aguiar bắt đầu từ đầu năm 2024, khi nữ diễn viên truyền hình công khai ủng hộ anh bằng cách chia sẻ video ghi bàn của anh trên mạng xã hội.

Cả hai từng xuất hiện cùng nhau trên sân trong lễ ăn mừng chức vô địch của Sporting. Mối quan hệ của cả hai rất khăng khít cho đến khi Gyokeres quyết tâm rời Sporting CP vào mùa hè vừa qua.