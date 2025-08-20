Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Newcastle có thể mất bộn tiền vì Isak

  • Thứ tư, 20/8/2025 19:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Alexander Isak nổi loạn đòi ra đi khiến Newcastle có thể mất tới 2,28 triệu bảng tiền lương cho cầu thủ không ra sân thi đấu.

Newcastle có thể mất trắng số tiền lương cho Isak trong 6 tháng.

Theo Daily Mail, Isak không hội quân và tập luyện riêng kể từ khi Newcastle trở về từ chuyến du đấu tiền mùa giải tại châu Á. Tiền đạo người Thụy Điển cũng không góp mặt trong trận đấu đầu tiên của mùa giải Premier Legue khi Newcastle hòa Aston Villa 0-0 hôm 16/8.

Với hợp đồng kéo dài đến 2028, Isak hiện nhận mức lương 120,000 bảng/tuần tại St James' Park. Nếu anh tiếp tục không ra sân đến tháng 1, Newcastle sẽ phải trả 2,28 triệu bảng cho việc cầu thủ không thi đấu. Ngoài ra, Newcastle cũng khó bán Isak với giá 150 triệu bảng như mong muốn.

Theo luật, CLB có thể phạt cầu thủ tối đa 2 tuần lương cho hành vi vi phạm nghiêm trọng lần đầu, và 4 tuần lương cho những vi phạm tiếp theo trong 12 tháng. Tuy nhiên, không rõ liệu hành vi của Isak có đủ mức độ để bị "Chích chòe" phạt theo quy định này không.

Trong tuyên bố trên Instagram tối 19/8, Isak chia sẻ: "Những lời hứa bị phá vỡ và CLB biết rõ vị trí của tôi từ lâu. Khi lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất, mối quan hệ không thể tiếp tục. Đó là nơi tôi đang đứng vào lúc này".

Phản ứng lại, Newcastle khẳng định tiền đạo người Thụy Điển vẫn còn ràng buộc hợp đồng và chưa từng có bất kỳ cam kết nào cho phép anh ra đi trong mùa hè này.

Toàn cảnh vụ Isak nổi loạn

Tiền đạo Alexander Isak khẳng định Newcastle đã phá vỡ cam kết và tuyên bố “mối quan hệ không thể tiếp tục”.

6 giờ trước

Newcastle không khoan nhượng với Isak

Sáng 20/8, Newcastle United khẳng định không bán Alexander Isak sau khi tiền đạo này công khai chỉ trích đội bóng chủ quản trên mạng xã hội.

12 giờ trước

Cầu thủ Newcastle phản ứng sau thông điệp của Isak

Bruno Guimaraes và Dan Burn là hai cầu thủ đáp trả mạnh mẽ dòng thông điệp của Alexander Isak hôm 19/8.

12 giờ trước

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Minh Nghi

Newcastle choáng với Isak Mourinho Newcastle Alexander Isak Newcastle tiền bạc

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý