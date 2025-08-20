Newcastle có thể mất bộn tiền vì Isak

Alexander Isak nổi loạn đòi ra đi khiến Newcastle có thể mất tới 2,28 triệu bảng tiền lương cho cầu thủ không ra sân thi đấu.

Newcastle có thể mất trắng số tiền lương cho Isak trong 6 tháng.

Theo Daily Mail, Isak không hội quân và tập luyện riêng kể từ khi Newcastle trở về từ chuyến du đấu tiền mùa giải tại châu Á. Tiền đạo người Thụy Điển cũng không góp mặt trong trận đấu đầu tiên của mùa giải Premier Legue khi Newcastle hòa Aston Villa 0-0 hôm 16/8.

Với hợp đồng kéo dài đến 2028, Isak hiện nhận mức lương 120,000 bảng/tuần tại St James' Park. Nếu anh tiếp tục không ra sân đến tháng 1, Newcastle sẽ phải trả 2,28 triệu bảng cho việc cầu thủ không thi đấu. Ngoài ra, Newcastle cũng khó bán Isak với giá 150 triệu bảng như mong muốn.

Theo luật, CLB có thể phạt cầu thủ tối đa 2 tuần lương cho hành vi vi phạm nghiêm trọng lần đầu, và 4 tuần lương cho những vi phạm tiếp theo trong 12 tháng. Tuy nhiên, không rõ liệu hành vi của Isak có đủ mức độ để bị "Chích chòe" phạt theo quy định này không.

Trong tuyên bố trên Instagram tối 19/8, Isak chia sẻ: "Những lời hứa bị phá vỡ và CLB biết rõ vị trí của tôi từ lâu. Khi lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất, mối quan hệ không thể tiếp tục. Đó là nơi tôi đang đứng vào lúc này".

Phản ứng lại, Newcastle khẳng định tiền đạo người Thụy Điển vẫn còn ràng buộc hợp đồng và chưa từng có bất kỳ cam kết nào cho phép anh ra đi trong mùa hè này.