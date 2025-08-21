Tân binh Roma sáng ra mắt, chiều dính chấn thương

Tiền đạo Leon Bailey có khởi đầu kinh hoàng tại Italy khi gặp phải chấn thương cơ trong buổi tập đầu tiên cùng AS Roma.

Leon Bailey trải qua ngày đầu đáng quên tại Roma khi dính chấn thương cơ ngay buổi tập đầu tiên.

Theo Il Messaggero, sự cố này diễn ra chỉ vài giờ sau khi anh đặt chân đến thủ đô Italy để ký hợp đồng cùng AS Roma. Hôm 20/8, Bailey hạ cánh tại Rome để hoàn tất hợp đồng cho mượn từ Aston Villa.

Anh ký hợp đồng và chụp ảnh ra mắt CLB mới vào buổi sáng. Tuy nhiên, đến buổi chiều, niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi tuyển thủ quốc tế Jamaica gặp chấn thương trong buổi tập đầu tiên với đội bóng mới.

Tân binh 28 tuổi có thể phải nghỉ thi đấu trong vòng ba tuần, tùy thuộc vào kết quả kiểm tra y tế tiếp theo của Roma. Việc Bailey chấn thương khiến AS Roma khá thất vọng, bởi họ hy vọng anh sẽ giúp CLB trong giai đoạn mở màn Serie A.

Rạng sáng 24/8, AS Roma sẽ chơi trận mở màn Serie A 2025/26 gặp Bologna. Dẫu vậy, với mùa giải còn dài, anh vẫn có đủ thời gian để hồi phục, lấy lại phong độ để thuyết phục Roma kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ.

Bailey gia nhập Aston Villa từ Bayer Leverkusen với giá 25 triệu bảng vào năm 2021 và đã ghi 22 bàn sau 144 lần ra sân cho “The Villans”. Anh từng là điểm sáng trong hành trình giành vé dự Champions League 2024/25 của Villa, nhưng những chấn thương liên miên và sự suy giảm phong độ khiến HLV Unai Emery đồng ý để anh ra đi dưới dạng cho mượn.

Roma sau đó nhận thấy cơ hội và nhanh chóng chào đón Bailey, nhưng sự cố hy hữu vừa qua khiến không ít người thất vọng.

