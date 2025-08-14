Real Madrid công bố tân binh với giá kỷ lục

Tối 14/8, Real Madrid công bố tân binh Franco Mastantuono, tài năng vừa tròn 18 tuổi và được đánh giá là một trong những viên ngọc sáng nhất của bóng đá thế giới.

Mastantuono có mức giá bán kỷ lục của bóng đá Argentina.

Sau gần hai tháng ký hợp đồng, Mastantuono cuối cùng ra mắt Real Madrid trong buổi lễ diễn ra đúng lần sinh nhật thứ 18. River Plate xác nhận đây là thương vụ bán cầu thủ đắt nhất lịch sử Argentina, với tổng giá trị lên tới 46 triệu euro.

Tại sân Bernabeu, Mastantuono khoác áo số 30. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mastantuono nhận mức lương khoảng 3,5 triệu euro mỗi năm. Con số khiêm tốn so với mặt bằng thu nhập ở Real Madrid, nhưng là khoản đãi ngộ đáng kể đối với cầu thủ.

Đây được xem là khoản đầu tư dài hạn của Real Madrid, nhằm tiếp tục chính sách chiêu mộ những tài năng trẻ hay nhất thế giới, sau các bản hợp đồng thành công như Vinicius Jr., Rodrygo hay Endrick. Với kỹ năng, bản lĩnh và thành tích đáng nể, Mastantuono được kỳ vọng sớm hòa nhập và trở thành mảnh ghép quan trọng của "Los Blancos".

Sinh ngày 14/8/2007 tại Azul (Buenos Aires), Mastantuono tạo nên hàng loạt cột mốc lịch sử dù tuổi đời còn rất trẻ. Anh gia nhập học viện River Plate năm 2019, và chỉ 5 năm sau đã bước lên đội một, trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng ra sân chính thức cho CLB.

Tháng 2/2024, Mastantuono ghi bàn thắng đầu tiên cho River ở tuổi 16, 5 tháng 24 ngày, phá kỷ lục tồn tại nhiều năm. Một tháng sau, Mastantuono cùng đội bóng nâng cao Siêu cúp Argentina, danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

Điểm mạnh nhất của Mastantuono nằm ở nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng mở ra cơ hội. Trong màu áo River Plate, anh có 61 lần ra sân, ghi 10 bàn, con số ấn tượng với một tiền vệ mới 18 tuổi.