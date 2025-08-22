Real Madrid tranh tiền vệ 80 triệu euro với MU

Tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace đang lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

Adam Wharton được nhiều ông lớn theo đuổi. Ảnh: Reuters.

Wharton được mệnh danh là "Pirlo của Blackburn". Tài năng của anh thu hút sự chú ý từ nhiều câu lạc bộ lớn, trong đó có cả Man City, Liverpool và MU. Với tài năng nổi trội và lối chơi điềm tĩnh, Wharton chính là mẫu cầu thủ mà Real Madrid đang khao khát.

Tuy nhiên, việc chiêu mộ Wharton không hề đơn giản, khi Crystal Palace không có ý định bán anh với giá dưới 80 triệu euro. Ở tuổi 21, Wharton tạo dấu ấn với 4 bàn sau 44 lần ra sân.

Theo Marca, sau khi đầu tư tổng cộng 178 triệu euro cho các bản hợp đồng như Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono, Real Madrid sẽ chỉ xem xét việc chiêu mộ Wharton nếu một ngôi sao ở đội một ra đi với mức giá hợp lý.

Cùng với những Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Edouardo Camavinga và Dani Ceballos, Wharton sẽ giúp HLV Xabi Alonso hoàn thiện một hàng tiền vệ đầy sức mạnh cho mùa giải hiện tại.

HLV Pep Guardiola từng ca ngợi tài năng của Wharton, nhấn mạnh rằng anh có khả năng kiểm soát trận đấu và tư duy chiến thuật sắc bén.

Trước Wharton, Real Madrid cũng đưa vào tầm ngắm tiền vệ Angelo Stiller của Stuttgart. Đây là gương mặt được Toni Kroos tiến cử cho đội chủ sân Bernabeu, nhưng chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra.

