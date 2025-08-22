HLV đầu tiên sắp bị sa thải ở Premier League

Chỉ sau một trận đấu ở mùa giải Premier League 2025/26, Nottingham Forest đang xem xét khả năng sa thải huấn luyện viên Nuno Espírito Santo.

HLV Santo có thể rời Nottingham Forest. Ảnh: Reuters.

Theo Marca, mối quan hệ giữa ban lãnh đạo Forest và HLV Santo đang có dấu hiệu căng thẳng, đặc biệt là liên quan đến những bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Ở chợ hè 2025, Forest chi gần 170 triệu bảng cho 7 tân binh, đáng chú ý là bản hợp đồng Omari Hutchinson từ Ipswich với giá 40 triệu bảng. Đội cũng thu về gần 120 triệu bảng tiền bán cầu thủ. Tiền vệ chủ lực Anthony Elanga được bán cho Newcastle với giá 55 triệu bảng.

HLV Santo từng chia sẻ trên Sky Sports: "Chúng tôi chưa có được đội hình như mong muốn. Những kế hoạch không diễn ra như dự định. Chúng tôi không biết đội hình của mình sẽ ra sao. Có những cầu thủ đang tập luyện ở đây nhưng lại biết mình sắp ra đi theo dạng cho mượn. Đây là một vấn đề lớn".

Forest khởi đầu mùa giải mới với chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Brentford. Nhưng báo chí Anh cho biết ban lãnh đạo đang tìm kiếm những ứng cử viên để thay thế HLV Santo.

HLV Santo ký hợp đồng mới với Forest hồi tháng 6. Ông đặt mục tiêu giúp CLB cải thiện thứ hạng tại Premier League mùa tới. Nhưng những mâu thuẫn giữa ông và Chủ tịch Evangelos Marinakis được cho là "khó hàn gắn".

Mùa trước, Forest kết thúc ở vị trí thứ 7 chung cuộc, giúp đội giành suất dự vòng loại Europa League. Đây là lần đầu tiên Forest có vé dự cúp châu Âu sau 30 năm.

