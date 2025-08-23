Joao Pedro sẽ giúp Chelsea vô địch nước Anh?

Rạng sáng 22/8, Joao Pedro ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo trong chiến thắng 5-1 của Chelsea ngay trên sân West Ham.

Pedro ghi dấu ấn mạnh mẽ với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo trong 300 phút đầu tiên tại Chelsea.

Joao Pedro nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. Trong 300 phút ra sân đầu tiên tại Premier League, tiền đạo người Brazil đã ghi 4 bàn và thực hiện 2 đường kiến tạo, đóng góp trực tiếp vào thành công của đội.

Gary Neville nhận định nếu Pedro duy trì phong độ này, anh sẽ là bản hợp đồng thành công nhất của mùa giải, đồng thời có thể giúp Chelsea vô địch Premier League mùa này. "Chelsea có thể thắng dễ trước West Ham vì họ có Pedro, đừng quên West Ham mới là đội dẫn trước, nhưng bàn thắng và pha kiến tạo của Pedro thay đổi trận đấu", Neville đánh giá.

Với bàn thắng và cú đúp kiến tạo trong trận gặp West Ham, Pedro cho thấy anh là mảnh ghép còn thiếu trên hàng công "The Blues", để đội bóng này chinh phục các danh hiệu lớn. Tại FIFA Club World Cup 2025, chính Pedro cũng ghi nhiều bàn thắng quan trọng giúp Chelsea vô địch. Theo thống kê từ Opta, hiệu suất 1 pha lập công hoặc kiến tạo sau 50 phút của Pedro vượt trội so với các ngôi sao khác tại Chelsea.

Cần nhớ rằng Pedro gia nhập Chelsea từ Brighton & Hove Albion vào mùa hè 2025 với phí chuyển nhượng chỉ 55 triệu bảng (khoảng 65 triệu euro), giá thấp hơn nhiều so với những cái tên như Gyokeres của Arsenal (73 triệu euro) hay Sesko của Manchester United (80 triệu euro).