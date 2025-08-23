Tân binh lập kỷ lục trong trận thắng 5-1 của Chelsea

Rạng sáng 22/8, Chelsea bị dẫn trước nhưng vẫn nhấn chìm West Ham 5-1 ngay trên sân khách ở vòng 2 Premier League.

Estevao ghi dấu ấn trong chiến thắng của Chelsea.

Chelsea có màn trình diễn bùng nổ để giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26. Dù thiếu vắng ngôi sao sáng nhất Cole Palmer vì chấn thương trong lúc khởi động, đoàn quân của Enzo Maresca vẫn chứng minh bản lĩnh và sức mạnh vượt trội.

Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn cho "The Blues" khi Lucas Paquetá bất ngờ tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho West Ham ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, lợi thế mong manh của đội chủ nhà nhanh chóng bị xóa nhòa. Từ tình huống đá phạt góc, Marc Cucurella kiến tạo để Joao Pedro ghi bàn gỡ hòa.

Sau đó, thế trận hoàn toàn nằm trong tay đội bóng áo xanh. Pedro Neto tận dụng sai lầm hàng thủ West Ham để vô lê nâng tỷ số lên 2-1. Bản hợp đồng trẻ Estevao tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Enzo Fernandez ghi bàn ở phút 34. Theo Opta, Estevao trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh kiến tạo cho Chelsea (18 tuổi 120 ngày).

Sang hiệp hai, Chelsea vẫn giữ nhịp tấn công dồn dập. Moisés Caicedo tận dụng sai lầm bắt bóng hỏng của thủ môn Hermansen để ghi bàn thắng thứ tư. Những nỗ lực phòng ngự đầy tuyệt vọng của West Ham khép lại bằng pha lập công của Trevoh Chalobah, ấn định chiến thắng 5-1 cho Chelsea.

Trận thua này khiến Graham Potter tiếp tục “dớp” không thắng Chelsea trong cả 8 lần đối đầu (4 hòa, 4 thua). West Ham cũng nối dài khởi đầu tệ hại với 2 thất bại liên tiếp, trong khi Chelsea vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, ít nhất trong vòng 17 tiếng.