Ba CLB lớn tranh giành Jackson

  • Thứ sáu, 22/8/2025 06:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Aston Villa, Newcastle và Bayern Munich liên hệ Chelsea để chiêu mộ Nicolas Jackson trong những ngày cuối của phiên chợ hè 2025.

Nicolas Jackson thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng.

The Times cho hay Newcastle United và Bayern Munich liên tục liên hệ trong tuần này để đàm phán chiêu mộ tiền đạo của Chelsea. Trong khi đó, Aston Villa, dưới yêu cầu từ HLV Unai Emery, cũng đẩy nhanh nỗ lực để đưa cầu thủ người Senegal về Villa Park trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Sau khi lời đề nghị ban đầu trị giá 50 triệu bảng của Newcastle bị Chelsea từ chối, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh trở lại với đề nghị cao hơn. "Chích chòe" muốn đưa Jackson về thay thế Alexander Isak - người đang trong tình trạng mâu thuẫn với câu lạc bộ.

Trong khi đó, Bayern Munich, sau khi mất một số tiền đạo chủ chốt trong mùa hè, xem Jackson là sự bổ sung lý tưởng để tăng cường hàng công. Cùng thời điểm, Aston Villa nổi lên như một đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Newcastle United và Bayern Munich, khi HLV Emery nhập cuộc.

HLV Emery từng làm việc với Jackson tại Villarreal và tin rằng mình có thể giúp học trò cũ bước lên tầm cao mới. Theo The Guardian, Villa tiếp cận Chelsea để thăm dò điều kiện chuyển nhượng, dù họ khó có khả năng đáp ứng mức giá 60 triệu bảng “The Blues” yêu cầu.

Thay vào đó, Aston Villa đề xuất một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, tận dụng mối quan hệ tốt đẹp giữa Emery và Jackson để hoàn tất thương vụ. Chelsea hiện cân nhắc các đề nghị, và họ sẵn sàng để Jackson ra đi nếu nhận được mức giá phù hợp.

Tường Linh

Nicolas Jackson Ngoại hạng Anh Newcastle Chelsea

