Điều khoản lạ trong hợp đồng Roy Keane ở MU

Roy Keane vừa hé lộ những chi tiết đáng kinh ngạc trong các bản hợp đồng của ông với Manchester United, bao gồm cả quyền lợi về các chuyến bay và khoản tiền thưởng hàng năm rất lớn.

Trong buổi ghi hình podcast The Overlap cùng Jamie Carragher, Jill Scott, Ian Wright và cựu đồng đội Gary Neville, Keane (54 tuổi) mang theo những bản hợp đồng cũ để chia sẻ. Một trong số đó được đưa lên máy quay, tiết lộ nhiều điều thú vị ẩn sau các điều khoản dành cho cầu thủ.

Theo hợp đồng, phí ký kết của Keane được chia đều trong bốn năm, mỗi năm ông nhận 1 triệu bảng cho đến khi hết hạn. Một điều khoản đặc biệt quy định Man Utd phải cung cấp các chuyến bay cho ông và gia đình giữa Manchester và Cork (Ireland). Trong đó ghi rõ: “CLB sẽ cung cấp 20 chuyến bay khứ hồi Manchester/Cork/Manchester cho cầu thủ, vợ và con mỗi năm trong thời hạn hợp đồng, bắt đầu từ ngày 1/7/2002”.

Hợp đồng cũng nêu rõ quyền lợi để cầu thủ được về khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong sự nghiệp, Keane chơi 67 trận cho tuyển CH Ireland, ghi được 9 bàn thắng. Điều khoản viết: “CLB sẽ để cầu thủ tham dự các trận đấu cấp đội tuyển quốc gia mà anh được triệu tập, phù hợp với nguyên tắc hợp tác giữa các Liên đoàn thành viên FIFA và các CLB”.

Tuy nhiên, bản hợp đồng không hoàn toàn chỉ có quyền lợi cho cầu thủ. Keane cũng phải tuân thủ nghĩa vụ với CLB, bao gồm việc hỗ trợ kênh truyền hình nội bộ MUTV. Trớ trêu thay, cũng chính một cuộc phỏng vấn trên MUTV - nơi Keane công khai chỉ trích đồng đội - đã dẫn đến việc ông rời đội bóng.

Ngoài ra, Keane còn phải sẵn sàng tham gia phỏng vấn, chụp hình “không giới hạn số lần”, đồng thời chấp thuận để CLB có quyền sử dụng tên, biệt danh, chữ ký, hình ảnh, giọng nói và hình tượng của ông nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là bán hàng lưu niệm.

Roy Keane gia nhập Man Utd từ Nottingham Forest năm 1993, sau khi thương vụ với Blackburn Rovers bất ngờ đổ bể. Trong màu áo "Quỷ đỏ", ông ra sân 480 trận, giành 7 chức vô địch Ngoại hạng Anh và đặc biệt là Champions League 1999.