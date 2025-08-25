Trợ lý CLB Công An Hà Nội chơi chiêu chạy trốn thẻ đỏ

Tình huống dở khóc dở cười diễn ra ở trận Becamex TP.HCM 0-3 Công An Hà Nội, vòng 2 V.League 2025/26, trợ lý Luis Viegas chạy trốn vào phòng thay đồ để tránh khả năng bị phạt thẻ vàng thứ 2.

Khoảng khắc trợ lý Luis Viegas của CLB Công An Hà Nội chạy vào phòng thay đồ.

Tối 24/8 trên sân Bình Dương, CLB Công An Hà Nội thắng đậm 3-0 trước Becamex TP.HCM. Các bàn thắng được ghi bởi Alan (3'), Quang Hải (62') và Leo Artur (71').

Ngoài những diễn biến trên sân, tình huống đáng chú ý nhất trận thuộc về trợ lý Luis Viegas của CLB Công An Hà Nội.

Phút 33, ông Luis bị trọng tài chính Lê Vũ Linh phạt thẻ vàng đầu tiên vì lỗi phản ứng bên ngoài đường piste, diễn ra ngay sau pha bóng Trần Trung Hiếu phạm lỗi với Quang Hải ở trước vòng 16m50 của Becamex TP.HCM.

Sau khi bị phạt thẻ vàng, trợ lý Luis Viegas tiếp tục có những phàn nàn. Trọng tài thứ 4 Trần Ngọc Nhớ đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không thể hạ được nhiệt. Vì vậy ông Nhớ báo cáo sự việc đến trọng tài chính Lê Vũ Linh.

Khi trận đấu có tình huống bóng chết, trọng tài Linh lập tức tiến về phía khu vực cabin huấn luyện của CLB Công An Hà Nội.

Cùng lúc, trợ lý Luis Viegas bất ngờ chạy thật nhanh vào phòng thay đồ và không trở lại, bất chấp sau đó đã có 2 trợ lý khác của đội vào tìm.

Trợ lý Luis Viegas (áo khoác đen, giữa) của đội Công an Hà Nội.

Sau khoảng 5 phút, vì không gọi được trợ lý Luis Viegas trở lại khu vực cabin huấn luyện, trọng tài Linh buộc phải phạt thẻ vàng HLV trưởng Mano Polking ở phút 38.

Theo luật, trọng tài chỉ được quyền rút thẻ phạt đối với những cầu thủ đang thi đấu trên sân bóng đá và những người có mặt ở khu vực kỹ thuật.

Sau trận, trợ lý Luis Viegas xuất hiện trở lại trong cabin huấn luyện, không bị phạt thêm thẻ nào nhưng nhận phải chỉ trích kịch liệt từ khán giả trên sân Bình Dương.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trợ lý Luis Viegas của CLB Công An Hà Nội sử dụng "chiêu" để trốn thoát thành công thẻ phạt. Điều này chắc chắn sẽ được ban tổ chức V.League ghi nhận và sớm có phương án xử lý.

Họp báo sau trận, HLV trưởng Mano Polking cho biết CLB Công an Hà Nội không sử dụng chiến thuật gây sức ép cho trọng tài. "Với tình huống của trợ lý Luis Viegas. Rất chân thành thì tôi đã nói trọng tài hãy để trận đấu được tiếp tục, cậu ấy không phản ứng thái quá để xứng nhận thẻ phạt", ông nói.