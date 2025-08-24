CLB Công an Hà Nội không gây sức ép cho trọng tài

HLV trưởng CLB Công an Hà Nội, Mano Polking khẳng định ông và ban huấn luyện không gây sức ép cho trọng tài, mà chỉ muốn trận đấu chất lượng cao, luôn có thời gian bóng lăn nhiều.

Ban huấn luyện CLB Công An Hà Nội thường xuyên phản ứng trọng tài thứ 4 trong trận.

Tối 24/8 trên sân Bình Dương, CLB Công An Hà Nội thắng đậm 3-0 trước Becamex TP.HCM. Các bàn thắng được ghi bởi Alan (3'), Quang Hải (62') và Leo Artur (71').

Tình huống đáng chú ý nhất trận diễn ra trong khoảng phút 33, ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội gây nhiều sức ép lên trọng tài thứ 4 Trần Ngọc Nhớ và khiến ông Nhớ phải báo cáo sự việc cho trọng tài chính Lê Vũ Linh giải quyết.

Trong lúc trọng tài Lê Vũ Linh tiến ra đường piste để làm việc, bất ngờ trợ lý Luis Viegas chạy thật nhanh... vào phòng thay đồ và không trở lại, bất chấp đã có 2 trợ lý khác của đội vào tìm.

Tình huống này khiến trận đấu gián đoạn hơn 5 phút, và trọng tài Lê Vũ Linh buộc phải rút thẻ vàng phạt HLV trưởng Mano Polking.

Sau một loạt tình huống gây sức ép lên trọng tài, đội Công an Hà Nội ngay sau đó hưởng lợi thế. Phút 41, trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng thứ 2 đối với cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Geoffrey Kizito) vì có hành vi thúc cùi chỏ đối phương.

Becamex TP.HCM chơi thiếu người nên đã không thể kiểm soát trận đấu và chấp nhận kết quả thua đậm.

HLV Mano Polking có hành động chắp tay, cúi lạy sau khi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Lê Vũ Linh.

Phát biểu sau trận, HLV trưởng CLB Công an Hà Nội Mano Polking khẳng định việc phản ứng trọng tài không phải là chiến thuật của đội bóng.

"Chúng tôi phản ứng vì chỉ muốn trọng tài làm tốt hơn công việc của mình chứ chẳng có ý gì khác", ông nói.

"Với tình huống của trợ lý Luis Viegas. Rất chân thành thì tôi đã nói trọng tài hãy để trận đấu được tiếp tục, cậu ấy không phản ứng thái quá để xứng nhận thẻ phạt. Tôi không bênh Luis nhưng chân thành là vậy. Sau đó trọng tài rút thẻ vàng cho tôi. Tôi nghĩ ngoài tình huống này ra thì trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ, kiểm soát và điều khiển trận đấu tốt", vị HLV mang hai quốc tịch Brazil, Đức cho biết.

Về phía CLB Becamex TP.HCM, HLV trưởng Nguyễn Anh Đức đã dự báo được những khó khăn khi phải tiếp đón ứng viên vô địch Công an Hà Nội.

"Đối thủ có nhiều ngôi sao trong đội hình. Nhưng tôi không nghĩ thua nặng như thế. Bước ngoặc trận đấu có lẽ là chiếc thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ của Trung Hiếu ở phút 42. Tôi không muốn đổ thừa, tôi nghĩ trọng tài đã khá nặng tay với Becamex TP.HCM. Tình huống ấy, trọng tài nên cân nhắc và nhắc nhở Trung Hiếu có lẽ sẽ ổn hơn", Anh Đức nói.