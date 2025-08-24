Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Mano Polking cúi lạy trọng tài

  • Chủ nhật, 24/8/2025 19:46 (GMT+7)
HLV trưởng CLB Công an Hà Nội, Mano Polking có hành động chắp tay cúi lạy trọng tài sau khi nhận thẻ vàng thay cho trợ lý Luis Viegas ở hiệp 1 trận làm khách trên sân Becamex TP.HCM.

Mano Polking anh 1

Phút 38, khi Công an Hà Nội đang dẫn 1-0 trên sân Becamex TP.HCM, HLV Mano Polking có hành động chắp tay, cúi lạy sau khi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Lê Vũ Linh.

Mano Polking anh 2

Nguyên do là vì trợ lý Luis Viegas (áo khoác đen, giữa) của chính đội Công an Hà Nội.

Mano Polking anh 3

Ông Luis Viegas liên tục phản ứng bên ngoài đường biên khiến trọng tài thứ 4 Trần Ngọc Nhớ phải báo cáo sự việc đến trọng tài chính Lê Vũ Linh. Nhưng ngay lúc này, trợ lý Luis Viegas bất ngờ chạy thẳng vào phòng thay đồ.

Mano Polking anh 4

Khoảnh khắc trợ lý Luis Viegas của HLV Polking chạy thật nhanh vào phòng thay đồ khi trọng tài thứ 4 báo cáo sự việc đến trọng tài chính.

Mano Polking anh 5

CLB Công an Hà Nội cử hai người cho gọi ông Luis Viegas nhưng đều bất thành. Điều này khiến trận đấu gián đoạn hơn 5 phút và HLV trưởng Mano Polking bị phạt thẻ thay cho trợ lý.

Mano Polking anh 6

Sức ép từ cabin huấn luyện CLB Công an Hà Nội phát huy tác dụng khi đội chủ nhà Becamex Bình Dương bị mất người ở phút 41, Trần Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

Mano Polking anh 7

Trước đó Trần Trung Hiếu nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 33 sau pha va chạm mạnh với Quang Hải.

Mano Polking anh 8

HLV trưởng Becamex Bình Dương, Nguyễn Anh Đức phàn nàn với quyết định có phần nặng tay của trọng tài.

Mano Polking anh 9

Cuối hiệp 1, trọng tài Lê Vũ Linh cũng phải làm việc hết công suất để ngăn chặn cầu thủ hai đội lao vào nhau.

Mano Polking anh 10

Ở trận này, CLB Becamex TP.HCM sớm bị Công an Hà Nội dẫn trước từ phút thứ 3 với bàn thắng do công của Alan.
Mano Polking anh 11

Bước sang hiệp 2 trong thế mất người, Becamex TP.HCM không thể kiểm soát được trận đấu và đến phút 75 của trận, họ lần lượt để thủng lưới thêm các bàn thắng do công của Quang Hải (62') và Leo Artur (71').

Tâm Minh

Mano Polking Mano Polking Công An Hà Nội Becamex TP.HCM V.League

