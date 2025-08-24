HLV Mano Polking cúi lạy trọng tài

|
Phút 38, khi Công an Hà Nội đang dẫn 1-0 trên sân Becamex TP.HCM, HLV Mano Polking có hành động chắp tay, cúi lạy sau khi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Lê Vũ Linh.
|
Nguyên do là vì trợ lý Luis Viegas (áo khoác đen, giữa) của chính đội Công an Hà Nội.
|
Ông Luis Viegas liên tục phản ứng bên ngoài đường biên khiến trọng tài thứ 4 Trần Ngọc Nhớ phải báo cáo sự việc đến trọng tài chính Lê Vũ Linh. Nhưng ngay lúc này, trợ lý Luis Viegas bất ngờ chạy thẳng vào phòng thay đồ.
|
Khoảnh khắc trợ lý Luis Viegas của HLV Polking chạy thật nhanh vào phòng thay đồ khi trọng tài thứ 4 báo cáo sự việc đến trọng tài chính.
|
CLB Công an Hà Nội cử hai người cho gọi ông Luis Viegas nhưng đều bất thành. Điều này khiến trận đấu gián đoạn hơn 5 phút và HLV trưởng Mano Polking bị phạt thẻ thay cho trợ lý.
|
Sức ép từ cabin huấn luyện CLB Công an Hà Nội phát huy tác dụng khi đội chủ nhà Becamex Bình Dương bị mất người ở phút 41, Trần Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.
|
Trước đó Trần Trung Hiếu nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 33 sau pha va chạm mạnh với Quang Hải.
|
HLV trưởng Becamex Bình Dương, Nguyễn Anh Đức phàn nàn với quyết định có phần nặng tay của trọng tài.
|
Cuối hiệp 1, trọng tài Lê Vũ Linh cũng phải làm việc hết công suất để ngăn chặn cầu thủ hai đội lao vào nhau.
|
Ở trận này, CLB Becamex TP.HCM sớm bị Công an Hà Nội dẫn trước từ phút thứ 3 với bàn thắng do công của Alan.
|
Bước sang hiệp 2 trong thế mất người, Becamex TP.HCM không thể kiểm soát được trận đấu và đến phút 75 của trận, họ lần lượt để thủng lưới thêm các bàn thắng do công của Quang Hải (62') và Leo Artur (71').