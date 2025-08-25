Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU từ chối đổi Garnacho lấy sao trẻ Chelsea

Manchester United được cho là từ chối cơ hội chiêu mộ Tyrique George từ Chelsea trong một thỏa thuận trao đổi lấy Alejandro Garnacho.

MU chưa đồng ý bán Garnacho cho Chelsea.

Chelsea theo sát Garnacho suốt mùa hè và coi anh là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Đội bóng của HLV Enzo Maresca sẵn sàng hành động ngay khi có thể thanh lý Nicolas Jackson hoặc Christopher Nkunku để dọn chỗ cho tài năng trẻ người Argentina.

Theo The Athletic, Garnacho thậm chí từ chối những lời đề nghị từ Italy, Đức, Saudi Arabia và cả một số CLB Ngoại hạng Anh khác, với mong muốn duy nhất là được gia nhập Chelsea. Dù vậy, "The Blues" và MU chưa đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào trong cuộc đàm phán.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận phương án đưa Tyrique George vào thỏa thuận của Chelsea sớm bị MU từ chối. Đội chủ sân Old Trafford chỉ bán Garnacho nếu "The Blues" chồng đủ 50 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Manchester United có những sự bổ sung đáng kể trong hè với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và đặc biệt là Benjamin Sesko. Tuy nhiên, hàng công chưa thể khiến HLV Ruben Amorim yên tâm.

Đêm 24/8, Bruno Fernandes đá hỏng penalty, trong khi Diogo Dalot mắc sai lầm dẫn đến bàn thua khiến MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League với pha đá phản lưới của Rodrigo Muniz. Sau 2 vòng đấu, "Quỷ đỏ" chưa có cầu thủ nào ghi bàn.

Bruno Fernandes lý giải cú sút phạt đền 'thảm họa'

Tiền vệ của MU không hài lòng khi trọng tài Chris Kavanagh tác động khiến anh sút hỏng phạt đền ở trận hòa 1-1 trước Fulham tại vòng 2 Premier League hôm 24/8.

2 giờ trước

Bruno, Dalot hóa tội đồ của MU

Rạng sáng 24/8, Bruno đá hỏng penalty, trong khi Dalot mắc sai lầm dẫn đến bàn thua khiến MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League.

10 giờ trước

Thủ môn Bỉ bỏ trận, chờ kiểm tra y tế ở MU

Thủ môn Senne Lammens không ra sân cho Royal Antwerp, giữa lúc anh chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng gia nhập Manchester United.

12 giờ trước

