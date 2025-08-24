Thủ môn Bỉ bỏ trận, chờ kiểm tra y tế ở MU

Thủ môn Senne Lammens không ra sân cho Royal Antwerp, giữa lúc anh chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng gia nhập Manchester United.

Thủ môn Lammens sắp ra mắt tại MU

Trong cuộc chạm trán với Mechelen tối 24/8, Lammens không góp mặt khi thương vụ tới Old Trafford chuẩn bị hoàn tất. Thủ thành 23 tuổi được thay thế bởi Yannick Thoelen trong đội hình xuất phát, thậm chí còn không có tên trên ghế dự bị.

Manchester United đang ráo riết tìm kiếm một thủ môn mới trong mùa hè này nhằm tạo sự cạnh tranh cho Andre Onana. Ở vòng mở màn Premier League, Onana không góp mặt, nhường chỗ cho Altay Bayindir bắt chính trước Arsenal. Tuy nhiên, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ gây thất vọng trong lần ra sân thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh, mắc lỗi dẫn đến bàn thắng của Riccardo Calafiori trong thất bại 0-1.

Dù muốn bổ sung lực lượng trong khung gỗ, Manchester United vẫn khẳng định sẽ giữ Onana ở lại và đã từ chối nhiều lời đề nghị từ các CLB khác. Đội chủ sân Old Trafford từng cân nhắc chiêu mộ Emi Martinez từ Aston Villa, nhưng mức giá của thủ môn người Argentina bị cho là quá cao.

Lammens, cao 1,93 mét, là tuyển thủ trẻ của Bỉ. Anh ra mắt Club Brugge vào tháng 7/2021 trước khi chuyển sang Antwerp hai năm sau đó. Lammens có trận đấu đầu tiên cho CLB này tại Champions League, trong thất bại trước Porto tháng 11 cùng năm.

Trong giai đoạn từ 1998 đến 2013, Manchester United từng có thỏa thuận hợp tác với Antwerp, cho phép nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện Carrington tích lũy kinh nghiệm tại Bỉ. Những cái tên như John O’Shea, Danny Simpson và cả Tom Heaton – thủ môn hiện tại của "Quỷ đỏ" – đều từng khoác áo Antwerp theo dạng cho mượn trong thời kỳ này.